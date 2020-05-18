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Gemideki aşçı kendine bıçakla zarar verdi

BALIKESİR HABERLERİ  | 18.05.2020 22:48 | Son Güncelleme

İtalya’dan Ukrayna’ya seyreden Hatice-C isimli ticari bir gemide aşçı olarak çalışan İ.F.K.

Gemideki aşçı kendine bıçakla zarar verdi

İtalya’dan Ukrayna’ya seyreden Hatice-C isimli ticari bir gemide aşçı olarak çalışan İ.F.K. (39) isimli şahıs, gemi Marmara Adası Hayırsız Adası açıklarına ulaştığı dakikalarda kamarasında bulunan maket bıçağı ile vücudunun kol, bacak ve göğüs bölgesini keserek kendine zarar verdi. Kanlar içinde kalan aşçı Erdek Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı bir bota 112 acil sağlık ekipleri eşliğinde alınarak Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, olay, gece meydana geldi. İtalya’dan Ukrayna’ya gitmekte olan Hatice-C isimli ticari gemide aşçılık yapmakta olan İ. F. K. psikolojik tedavide kullandığı ilaçlarının bitmesi üzerine Marmara Adası kuzeyinde bulunan Hayırsız Ada yakınlarında maket bıçağı ile vücudunun kol, bacak ve göğüs bölgelerini kesti. Vücudunda derin kesikler oluşarak kanlar içlerinde kalan aşçıyı gören gemi kaptanı olayı Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bildirdi. Kaptanla irtibata geçen ekipler, gemiyi bulunduğu yerden Erdek açıklarına getirmesini istedi. Erdek Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı bot, 112 Acil sağlık ekipleri eşliğinde yaralıyı almak üzere limandan hareket etti. Erdek açıklarına gelen 140 metre uzunluğundaki ticari gemiden alınan yaralı İ. F. K. Erdek Feribot İskelesi’ne getirilerek iskelede bekleyen ambulansa teslim edildi. Yolda Sahil Güvenlik Komutanlığı botundan da denize atlamak isteyen yaralı ekiplere zor anlar yaşattı. İlk müdahalesi Erdek Devlet Hastanesinde yapılan yaralı, buradan Bandırma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Psikolojik sorunları olduğu ve daha önce tedavisini defalarca yarım bıraktığı öğrenilen aşçının tedavisinin devamı için Bursa Devlet Hastanesi Ruh ve Sinir Hastalıkları bölümüne sevk edildiği öğrenildi.

Gemideki aşçı kendine bıçakla zarar verdi

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