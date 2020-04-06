YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sinop
  4. Gemiler fırtına dolayısıyla limana demirledi

Gemiler fırtına dolayısıyla limana demirledi

SİNOP HABERLERİ  | 06.04.2020 13:26 | Son Güncelleme

Karadeniz’de etkili olan kötü hava koşullarında yol almakta güçlük çeken yük gemileri Sinop Limanı’na demirledi.Bölgede zaman zaman hızı 40 kilometreye kadar çıkan rüzgar, uluslararası yük taşımacılığı yapan gemileri olumsuz etkiliyor.

Gemiler fırtına dolayısıyla limana demirledi

Karadeniz’de etkili olan kötü hava koşullarında yol almakta güçlük çeken yük gemileri Sinop Limanı’na demirledi.
Bölgede zaman zaman hızı 40 kilometreye kadar çıkan rüzgar, uluslararası yük taşımacılığı yapan gemileri olumsuz etkiliyor. Karadeniz’in dev dalgalarında yol almakta güçlük çeken 40’a yakın gemi Sinop’un doğal limanına demirleyerek, hava şartlarının normale dönmesini bekliyor.
Sinop Liman Başkanı Kazım Alpay gemilerin yaklaşık dört gündür bekleyişlerini sürdürdüklerini belirterek rüzgarın bir iki gün içinde etkisini yitirmesini beklediklerini vurguladı. Ayrıca Alpay, gemilerdeki personelin talep olması halinde zorunlu ihtiyaçlarının karşılandığını kaydetti.

Gemiler fırtına dolayısıyla limana demirledi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Can sıkıntısı insana neler yaptırır! Can sıkıntısı insana neler yaptırır!
PARTNER Kırmızı göz koronavirüs belirtisi mi? Kırmızı göz koronavirüs belirtisi mi?

En Çok Okunan Yerel Haberler

Adrese teslim balık

Adrese teslim balık

Kocaeli’deki cinayetin zanlılarından 1’i tutuklandı

Kocaeli’deki cinayetin zanlılarından 1’i tutuklandı

Eskişehir Şehir Hastanesi, hastalarını yalnız bırakmıyor

Eskişehir Şehir Hastanesi, hastalarını yalnız bırakmıyor

İzmit’te sokağa çıkamayan vatandaşların ihtiyaçları kapısına gidiyor

İzmit’te sokağa çıkamayan vatandaşların ihtiyaçları kapısına gidiyor

Elazığ’ın Ağın ilçesinde Korona virüs önlemleri

Elazığ’ın Ağın ilçesinde Korona virüs önlemleri

(GÜNCELLEME) Cezayir'den getirilen 450 kişi Aydın'da öğrenci yurduna yerleştirildi

(GÜNCELLEME) Cezayir'den getirilen 450 kişi Aydın'da öğrenci yurduna yerleştirildi

Sinop Namaz Vakitleri 6 Nisan Pazartesi

İmsak
04:36
Sabah
06:07
Öğle
12:47
İkindi
16:24
Akşam
19:17
Yatsı
20:42

Sinop Nöbetçi Eczaneler 6 Nisan Pazartesi

Çağlar Eczanesi
Erfelek
Erdoğan Eczanesi
Duragan
Genç Eczanesi
Boyabat
Güven Eczanesi
Ayancik
Özlem Eczanesi
Turkeli
Yasemin Eczanesi
Merkez
Yenice Eczanesi
Gerze
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Sinop’ta müdürler çevirim içi toplandı

Sinop’ta müdürler çevirim içi toplandı

İskeleden denize atlayan şahsı polis kurtardı

İskeleden denize atlayan şahsı polis kurtardı

Türkeli’de "Şehitlerimize Saygı" yürüyüşü

Türkeli’de "Şehitlerimize Saygı" yürüyüşü

Sinop Otogarına makyaj

Sinop Otogarına makyaj

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.