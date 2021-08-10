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  4. Gemlik Belediyesinin ilk kadın ağır vasıta şoförü Sevda Yaruk direksiyon başına geçti:

Gemlik Belediyesinin ilk kadın ağır vasıta şoförü Sevda Yaruk direksiyon başına geçti:

10.08.2021 13:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Mesleğe ilk başladığım yıllarda bir kadının ağır vasıta şoförü olması çok fazla yadırgandı. Erkeklerin egemen olduğu bir sektörde yapamayacağım söylendi. Ama başardım"

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, belediyenin ilk kadın ağır vasıta şoförü, kullandığı su tankeriyle dikkat çekiyor.

Gemlik Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğünde ağır vasıta şoförü olarak görevlendirilen 35 yaşındaki Sevda Yaruk, direksiyon başında baba mesleğini sürdürmenin mutluluğunu yaşıyor.

Yaruk, yaptığı açıklamada, 25 yaşında ağır vasıta ehliyeti aldığını, bugüne kadar çeşitli firmalarda şoför olarak çalıştığını söyledi.

Eşinin de kendisine mesleği konusunda destek verdiğini belirten Yaruk, "Mesleğe ilk başladığım yıllarda bir kadının ağır vasıta şoförü olması çok fazla yadırgandı. Erkeklerin egemen olduğu bir sektörde yapamayacağım söylendi. Ama başardım. Trafikte beni görenler şaşırıyor. Bu meslekte çoğalacağımızı ve insanlara neler yapabileceğimizi gösteririz." diye konuştu.

Yaruk, babasının da ağır vasıta sürücüsü olduğunu, aracın koltuğunda kendisini görenlerin kendisini alkışladığını dile getirerek Gemlik Belediyesinde mesleğini sürdürmekten de çok mutlu olduğunu aktardı.

Kadın olarak mesleğini yaparken sorun yaşamadığını dile getiren Yaruk, "Yaşayacağımı da düşünmüyorum. Kadınlara şunu söylemek istiyorum, evde oturmasınlar. Çalışmak, kendi ayakları üzerinde durabilmek gerçekten çok güzel bir şey. Bizlere bu kolaylığı sağladığı için Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan'a da teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

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