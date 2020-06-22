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Gemlik çevreyolu kavşağı çiçeklendirildi

BURSA HABERLERİ  | 22.06.2020 15:30 | Son Güncelleme

Gemlik’te yağışın neden olduğu küçük çaplı zararlar giderilerek çiçeklendirilme çalışması yapılıyor.Geçtiğimiz günlerde Gemlik’te de etkisini hissettiren şiddetli yağmur ve dolu yağışları, kimi mahallelerde ağaçlar ve diğer bitkilere zarar verirken, ilçe merkezinde çok fazla maddi zarara neden olmamıştı.

Gemlik’te yağışın neden olduğu küçük çaplı zararlar giderilerek çiçeklendirilme çalışması yapılıyor.
Geçtiğimiz günlerde Gemlik’te de etkisini hissettiren şiddetli yağmur ve dolu yağışları, kimi mahallelerde ağaçlar ve diğer bitkilere zarar verirken, ilçe merkezinde çok fazla maddi zarara neden olmamıştı. Meydana gelen problemler Gemlik Belediyesi Fen İşleri, Temizlik İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından hızlı şekilde giderilmişti.
Yağışlar nedeniyle ilçenin işlek noktalarında bulunan yeşil alanlar da tahrip olmuştu. Gemlik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, havanın da açık olmasını fırsat bilerek zarar gören yeşil alanlarda düzenleme yaptı. Erken saatlerde işbaşı yapan ekipler, dere boyu çevre yolunda bulunan kavşakta toprağı yeniden çapa yaparak çiçeklendirme işlemi gerçekleştirdi. Böylece ilçenin en yoğun araç trafiğine sahip olan noktası yeniden Gemlik’e yakışan bir görüntüye sahip oldu.
Başkan Sertaslan: “Yağışlar Gemlik’i teğet geçti”
Yağışların Bursa’da büyük zararlar meydana getirdiğini fakat küçük çaplı afetin Gemlik’i teğet geçtiğini söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan “Bursa’da yağışlar su baskınlarına neden olurken maalesef Kestel’de beş vatandaşımız hayatını kaybetti. Kendilerine Allah’tan rahmet diliyorum. Çamuru çığ yapıp arabaları sürükleyebilecek kadar güçlenen yağışlar ilçemizde çok şükür büyük zararlar meydana getirmedi. Yağışlar sırasında tüm ekiplerimiz ve çağrı merkezimiz teyakkuz halinde bekledi. Bize ulaşan tüm talepleri hızlıca yerine getirdik. Hemşerilerimizi sosyal medya ve diğer kanallardan uyarmaya devam ettik. Gemlik’te her şey yolunda.”

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