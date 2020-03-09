Gemlik Hisar Mahallesi’nde mavi kapaklar umut oluyor

Gemlik Hisar Mahallesi’nden tonlarca mavi kapak Gemlik Belediyesi’ne teslim edildi.

Çevre konusunda duyarlılığı ile dikkat çeken Hisar Mahallesi’nden örnek bir davranış daha gerçekleştirildi. Mahalle Muhtarı Çiğdem Türe, yaklaşık yüz kilogram mavi kapağı Gemlik Belediyesi ekiplerine teslim etti. Daha önce yüzlerce litre atık yağ toplayarak belediye ekiplerine teslim eden Hisar Mahallesi sakinleri, bu sefer de mavi kapak kampanyasına destek oldu. Mahalle sakinlerinden toplanan kilolarca mavi kapak, Gemlik Belediyesi Temizlik İşleri ekiplerine teslim edildi. Kapakları teslim alan Temizlik İşleri Müdürü Ahmet Dedetürk Muhtar Türe’ye duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti. Gemlik Belediyesi geçtiğimiz aylarda toplanan yaklaşık 5 ton mavi kapağı Bursa Engelliler Federasyonu’na teslim etmişti.

Önce atık yağ, şimdi mavi kapak

Mavi kapak toplama kampanyası hakkında konuşan Hisar Mahallesi Muhtarı Çiğdem Türe, çevreyi korumaya ve geri dönüşüme yönelik çalışmaların tüm mahallelilerin desteği ile devam ettiğini söyledi. Türe şöyle konuştu: “Komşularımızdan topladığımız litrelerce atık yağı belediyemize teslim ederek karşılığında zeytinyağlı sabunlarımızı teslim almış ve mahalle sakinlerimize ulaştırmıştık. Duyarlı komşularımız mavi kapakları da çöpe atmayıp biriktirdiler. Biz de engellilere katı olması amacıyla topladığımız kapakları belediyemize teslim ediyoruz”

Muhtar Türe ve Hisar Mahallesi sakinlerine teşekkür eden Temizlik İşleri Müdürü Ahmet Dedetürk ise Gemlik Belediyesi’nin çevre temizliği ve geri dönüşüm çalışmalarına aralıksız devam ettiğini belirtti. Dedetürk, “2016 yılında başlattığımız mavi kapak toplama kampanyamızı dört yıldır sürdürüyoruz. Bu kapsamda tonlarca kapağı ilgili kurumlara ulaştırdık. Kurumlardan oldukça olumlu geri dönüşler aldık. Gemlikli hemşerilerimizin de bizimle bu duyarlılığı paylaştıklarını görmekten mutluluk duyuyoruz. Çalışmalarımıza olan katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.



