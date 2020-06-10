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Gemlik kumsalları temizlenerek sezona hazırlanıyor

BURSA HABERLERİ  | 10.06.2020 12:29 | Son Güncelleme

Gemlik Belediyesi ekipleri Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden meclis kararıyla iki yıllık süreyle Gemlik Belediyesi’ne devredilen sahillerde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Kumla, Kumsaz ve Gemsaz sahillerinde mantar dizimi, kum serimi, kumsal temizlik ve çapalama çalışmalarına devam eden ekipler, plajları sezona hazır hale getiriyor.Gemlik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri; kepçe ve greyder yardımıyla Kumsaz sahil kumsalı temizlerken, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise kumsalda çapalama çalışması yaptı.

Gemlik Belediyesi ekipleri Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden meclis kararıyla iki yıllık süreyle Gemlik Belediyesi’ne devredilen sahillerde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Kumla, Kumsaz ve Gemsaz sahillerinde mantar dizimi, kum serimi, kumsal temizlik ve çapalama çalışmalarına devam eden ekipler, plajları sezona hazır hale getiriyor.
Gemlik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri; kepçe ve greyder yardımıyla Kumsaz sahil kumsalı temizlerken, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise kumsalda çapalama çalışması yaptı. Yapılan çalışmaların ardından Kumsaz kumsalı temiz bir görüntüye kavuşurken, çalışmaların yaz tatili boyunca devam edeceği de vurgulandı.
Gemsaz bölgesinde ise vatandaşlar tarafından birçok şikâyete konu olan sahil bölgesindeki yabani otlar Gemlik Belediyesi Park ve Bahçeler müdürlüğü ekipleri tarafından temizlendi. Gemsaz bölgesindeki çapalama çalışmaları da devam etti.
Yaz aylarında yoğun bir nüfus ağırlayan Bursa’nın deniz denilince akla ilk gelen bölgelerinden biri olan Kumla’da ise Gemlik Belediyesi ekipleri, kumsalda geniş çaplı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Denize girenler için hayati önem taşıyan mantarların serimi tamamlanırken, Geçmişte taşlık görüntüsüyle anılan bölgedeki taşlar temizlenerek yazın güneşlenmeye ve serinlemeye gelen vatandaşların rahatça denize girmesine imkân sağlandı. Kumla’nın yaklaşık 4 kilometre olan kumsallarında çapalama çalışmasını da bitiren Gemlik Belediyesi ekipleri, çeşitli bölgelerdeki park ve bahçelerde çiçeklendirme çalışmasıyla rengârenk bir görüntü oluşturdu.
Gemlik Belediyesi ekiplerine çeşitli platformlardan teşekkür eden bölge sakinleri, Belediye ekiplerinin kısa sürede yaptığı başarılı organizasyonu memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.
“Gemlik’te temiz bir kumsalla karşılaşacaksınız”
Kumsallardaki çalışmalar hakkında konuşan Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Gemlik’in sahillerinin devriyle beraber temizlik çalışmaları için kolları sıvadıklarını ifade ederken, çalışmaların aralıksız süreceğini de vurguladı. Gemlik’in sahillerinin bu dönem temizlik ve düzeniyle ön plana çıkacağına da belirten Başkan Sertaslan, “Kumsallarımızın bize devriyle beraber tüm ekiplerimizle çalışmalarımıza başladık. Bu sene Gemlik’e yüzmeye gelecek vatandaşlarımız temiz bir kumsalla karşılaşacak. Temizlik çalışmalarımız sezon süresince aralıksız sürecek” dedi.

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