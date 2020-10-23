YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Gemlik parklarında zeytin seferberliği

Gemlik parklarında zeytin seferberliği

BURSA HABERLERİ  | 23.10.2020 15:30 | Son Güncelleme

Gemlik Belediyesi, parklardaki zeytinleri toplayarak hediyelik zeytinyağı üretecek.Gemlik Belediyesi, geçtiğimiz yıl başlattığı parklardaki zeytinleri değerlendirme çalışmalarına bu yıl da devam ediyor.

Gemlik Belediyesi, parklardaki zeytinleri toplayarak hediyelik zeytinyağı üretecek.
Gemlik Belediyesi, geçtiğimiz yıl başlattığı parklardaki zeytinleri değerlendirme çalışmalarına bu yıl da devam ediyor. Kendi mülkiyetindeki parklarda bulunan zeytin ağaçlarını tespit eden Gemlik Belediyesi, hasat mevsiminin başlamasıyla olgunlaşan zeytinleri toplayarak yağ haline getiriyor.
Gemlik’in çeşitli noktalarında gerçekleşen zeytin toplama çalışmalarına bu yıl Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan da katıldı. Belediye personeline zeytin toplama çalışmalarında eşlik eden Başkan Sertaslan, zeytin merdivenine çıkarak olgunlaşan zeytinleri tek tek seçti. Gemlik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre Engürücük, Gencali, Kurşunlu ve Umurbey’de yoğun olarak bulunan sahipsiz ağaçlardan kasalarca zeytin toplandı.
Gemlik zeytininin dünyanın en kaliteli sofralık zeytini olduğunu tekrarlayan Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, “Ürünümüzü sadece ülkemiz değil, tüm dünya tanıyor. Biz de zeytinimize hak ettiği değeri vermek için çalışmaya devam ediyoruz” dedi.
Başkan Sertaslan konuyla ilgili şöyle konuştu: “Geçtiğimiz ay bölgemizi vuran dolu yağışında bir yıllık ürünü zarar gören zeytin üreticimize nefes aldırmak için Gemlik Belediyesi olarak harekete geçmiş, piyasada 2 lira olan dip zeytinini 4 liradan satın almıştık. 100 ton olarak yola çıktığımız bu çalışmada 180 ton zeytin topladık. Şimdi bu zeytinlerden elde edilen onlarca ton zeytinyağı Türkiye’nin dört bir yanına doğru yola çıktı. Öte yandan parklarımızda, sahipsiz şekilde kendiliğinden büyüyen zeytinlerimizi de yeniden değerlendirmek için çalışmalara başladık. Buralardan elde edilen ürünler yine yağ olacak ve Gemlik Belediyesi tarafından farklı illerden ve yurtdışından gelen misafirlerimize hediye edilecek. Dünyanın en kaliteli ve lezzetli sofralık zeytinini korumak, tanıtmak ve geleceğe taşınmak için çalışmaya devam edeceğiz”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Her yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldıHer yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Denizli’de koyun 5’iz doğurdu
Denizli’de koyun 5’iz doğurdu
Eski payitaht Edirne, Osmanlı döneminde Varna ile İstanbul arasında "telgraf hattı"yla köprü oldu
Eski payitaht Edirne, Osmanlı döneminde Varna ile İstanbul arasında "telgraf hattı"yla köprü oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur kuraları yarın çekilecek
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur kuraları yarın çekilecek
Balıkesir Üniversitesi’ne Hukuk Fakültesi kuruldu
Balıkesir Üniversitesi’ne Hukuk Fakültesi kuruldu
Kapalı Spor Salonu devredildi
Kapalı Spor Salonu devredildi
CHP’de korona paniği
CHP’de korona paniği

Bursa Namaz Vakitleri 23 Ekim Cuma

İmsak
05:52
Sabah
07:16
Öğle
12:53
İkindi
15:51
Akşam
18:20
Yatsı
19:39

Bursa Nöbetçi Eczaneler23 Ekim Cuma

Demirci Eczanesi
Nilufer
Demirci Eczanesi
Nilufer
Demirci Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
GÜNCELLEME - Gemlik Belediye Başkanı Sertaslan gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı
GÜNCELLEME - Gemlik Belediye Başkanı Sertaslan gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Futbol: TFF 1. Lig
Futbol: TFF 1. Lig
(özel Haber) Kitap Kurtlarına Dondurma Jesti
(özel Haber) Kitap Kurtlarına Dondurma Jesti
Ziraat Mühendisleri Köyleri Gezdi
Ziraat Mühendisleri Köyleri Gezdi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.