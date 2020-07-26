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Gemlik’te bayram hazırlıkları tamam

BURSA HABERLERİ  | 26.07.2020 15:16 | Son Güncelleme

Gemlik Belediyesi Sağlık İşleri, Zabıta ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri kurban bayramı öncesi denetimlerine aralıksız devam ediyor.Muratoba Mahallesi’nde bulunan kurban pazarındaki hayvan satıcılarına korona riskine karşı sürekli olarak ateş ölçümü ve maske dağıtımı yapılırken, veteriner hekimler tarafından kurbanlıkların sağlık durumu ve küpelerinin kontrolünü gerçekleştiriliyor.

Gemlik Belediyesi Sağlık İşleri, Zabıta ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri kurban bayramı öncesi denetimlerine aralıksız devam ediyor.
Muratoba Mahallesi’nde bulunan kurban pazarındaki hayvan satıcılarına korona riskine karşı sürekli olarak ateş ölçümü ve maske dağıtımı yapılırken, veteriner hekimler tarafından kurbanlıkların sağlık durumu ve küpelerinin kontrolünü gerçekleştiriliyor. Küçükbaş ve Büyükbaş kurbanlıkların genel sağlık durumu kontrol edilirken, küpe denetimlerini de gerçekleştirdi. Gemlik Belediyesi Temizlik İşleri ve Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin bayram boyunca teyakkuz halinde olacağı da vurgulandı.
Gemlik Kaymakamlığında kurulan Kurban Komisyonu tarafından Cumhuriyet Mahallesi trafo yanı, Eşref Dinçer Mahallesi Perşembe Pazarı, Kurşunlu Mahallesi Tahtalı Çarşı, Muratoba Mahallesi Kurban Pazarı ve Hürriyet Caddesi Burak Oto Yıkama kurban kesim yeri olarak belirlendi. Muratoba kurban pazarında profesyonel kasaplar tarafından ilk iki gün kesim hizmeti verilecek, diğer bölgelerde ise kesim hizmeti vatandaşın kendisi tarafından yapılacak.
Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Polis ve Jandarma tarafından ilçe genelinde sıkça denetim yapılacağı ve sokak arasında hijyenik şartlara uygunsuz olarak kurban kesimi yapanlara cezai işlem uygulanacağı belirtilirken, Gemlik Belediyesi ekiplerinin kurban kesim bölgelerinde gerekli ortam temizliği işlemleri için hazır bulunacağı belirtildi.

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