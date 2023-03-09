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Gemlik’te deprem testi yaptırmak isteyenlere arşivden verilecek projeler ücretsiz

09.03.2023 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gemlik Belediye Meclisi’nde alınan kararla ilçe genelinde deprem testi yaptırmak isteyen ve vatandaşların binlerce lira karşılığında alabildiği evlerinin projelerinin altı ay süresince ücretsiz temin etmeleri sağlanacak.Gemlik Belediyesi, deprem testi yaptırtmak isteyen vatandaşların önündeki engelleri kaldırmaya devam ediyor.

Gemlik’te deprem testi yaptırmak isteyenlere arşivden verilecek projeler ücretsiz

Gemlik Belediye Meclisi’nde alınan kararla ilçe genelinde deprem testi yaptırmak isteyen ve vatandaşların binlerce lira karşılığında alabildiği evlerinin projelerinin altı ay süresince ücretsiz temin etmeleri sağlanacak.

Gemlik Belediyesi, deprem testi yaptırtmak isteyen vatandaşların önündeki engelleri kaldırmaya devam ediyor. Depremin meydana geldiği 6 Şubat öncesinde yaklaşık 8 aylık bir çalışmayla arşivini dijitale aktaran Gemlik Belediyesi, deprem risk analizi yaptırmak isteyen vatandaşlara kolaylık sağladı.

Belediye Meclisi, deprem risk analizi yaptırabilmek amacıyla İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden belgelerin temini için kat maliklerinin en az birinin adına, ilgili mühendis ve mühendislik firmaları ile riskli yapı tespitinde lisanslı kurum ve kuruluşların ve proje müellifleri tarafından yapılan başvurularda 6 ay süre ile ücret alınmaması kararını aldı.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan yaptığı açıklamayla, Belediyelerin her yıl kendi meclisleri tarafından tarifelerinin belirlendiğini hatırlatarak, depremden önce banka eksperleri veya çok elzem durumlarda bu projelere ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Depremin meydana geldiği 6 Şubat gününden sonra deprem testi yaptırmak isteyen vatandaşlardan çok sayıda dilekçe alındığını ifade eden Başkan Sertaslan, “Proje bedellerinin ücretsiz olması zaten zor şartlar altında deprem testi yaptırmak isteyen vatandaşlara maddi külfet getiriyordu. Vatandaşlarımız bu konularda ilgili firmalara başvurduğunda Belediye meclisimizde aldığımız kararla beraber altı ay süresince bu evlerinin projelerini ücretsiz olarak vereceğiz. Bu kararı alan belediye meclisimize teşekkür ediyorum” dedi.

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