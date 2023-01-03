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Gemlik’te geçen yıl 25 kilometre yol yapıldı

03.01.2023 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gemlik Belediyesi 2022 yılında ilçenin birçok bölgesinde yol yapım ve onarım çalışması gerçekleştirdi.

Gemlik’te geçen yıl 25 kilometre yol yapıldı

İlçenin çok sayıdaki bölgesinde ulaşım kalitesini yaptığı çalışmalarla arttıran Gemlik Belediyesi, çalışmalarını dört farklı yöntemle sürdürürken, yaklaşık 25 kilometrelik yolu Gemliklilere kazandırdı.
Gemlik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yıl boyunca 3 kilometrelik asfalt, 8 kilometrelik sathi asfalt, 111 bin 450 metrekare taş parke yol çalışması gerçekleştirirken 5 bin 500 ton asfalt yama ile yol onarım çalışması yaptı.

2022 yılında ilçe genelindeki yol yapım çalışmalarını değerlendiren Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Gemlik Belediyesinin 2022 yılında yaptığı yol çalışmalarını ilçenin her bölgesine yaydığını belirtirken, “Gemlik Belediyesi olarak geçtiğimiz yıl yol yapım çalışmalarımızı aralıksız sürdürdük. Gemlik genelinde yaptığımız çalışmalarla 25 kilometrelik yeni yol kazandırdık. Yaptığımız bu yollarla ilçemizin artan ulaşım kalitesi ve vatandaşlarımızdan gelen olumlu görüşler bizleri memnun ediyor. Biz bir mahallede sadece yol çalışması yapmıyoruz. Merdiven ve peyzaj alanları oluşturarak bölgede yaşayan hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştırıyoruz” dedi.

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