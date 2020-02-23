Gemlik’te ilk kez senfoni orkestrası sahne aldı

Bursa’nın Gemlik ilçesinde ilk kez kez bir senfoni orkestrası sahne aldı.

Gemlik Belediyesi ve Gemlik Kent Konseyi işbirliği ile, sanatın her ay farklı bir dalında düzenlenen “Orhan Veli, Gemlik’e Doğru Denizi Göreceksin” kültür etkinliklerinde şubat ayı müzik etkinlikleri ile devam ediyor. Umurbey Celal Bayar Kültür ve Sanat Derneği Korosu, Muhtarlar Korosu, Nilüfer Kadın, Tasavvuf Musikisi Konseri ile devam eden etkinliklerde son olarak Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası sahne aldı. Cuma akşamı Cemil Meriç Kültür Merkezi’nde gerçekleşen konsere beş yüzü aşkın Gemlikli sanat sever katıldı. Konserde kadın ve gençlerin yoğunluğu dikkat çekti.

Konsere Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Başkan yardımcıları Zeynep Akış Serintürk ve Bayram Demir, meclis üyeleri, daire müdürleri, siyasi parti ilçe başkanları, muhtarlar katıldı. Orkestra şefliğini Dağhan Doğu’nun yaptığı konser yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Konserde üç parça seslendirilirken izleyenler konseri dikkatle takip etti. Son parçanın ardından orkestra dakikalarca ayakta alkışlandı.

Şef Doğu’ya çiçek vermek üzere sahneye gelen Mehmet Uğur Sertaslan, “Gemlik’te senfoni konseri yapılmazmış, yapıldı. Kimse izlemeye gelmezmiş, işte hep birlikte buradayız. Orkestraya şöyle bir bakınca kemandan klarnete, çellodan kontrbasa pek çok farklı müzik aletinin uyumlu şekilde hareket ettiğini, farklı sesler çıkaran bu enstrümanların bir arada harika eserler meydana geldiğini gördük. İlçemizi kültür ve sanat alanında imrenilen bir yer haline getirmek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

