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Genç adam evine ulaşamadı

23.01.2021 16:25 | Son Güncelleme:
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Muğla’nın Yatağan ilçesinde yaşayan 20 yaşındaki Hüseyin Kozcu mesai dönüşü geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti.

Muğla’nın Yatağan ilçesinde yaşayan 20 yaşındaki Hüseyin Kozcu mesai dönüşü geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti. Evine ulaşamayan gencin ani ölümü yakınlarını ve sevenlerini yasa boğdu.
Kaza sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 9 ay önce Menteşe Devlet Hastanesi’nde temizlik görevlisi olarak işe başlayan ve bir süre önce Muğla Sıtkı Koçman Üniverisitesi Hastanesi’nde görevlendirilen 20 yaşındaki Hüseyin Kozcu, sabah mesaiden çıkınca evine dönmek üzere 48 U 8567 plakalı aracı ile yola çıktı.
Hüseyin Kozcu’nun idaresindeki araç, Muğla-Aydın karayolu Bozarmut mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarındaki telefon direğine çarptı ardından takla atarak zeytin bahçesine yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarı ile bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri, araç içerisine sıkışan 220 yaşındaki Hüseyin Kozcu’nun hayatını kaybettiğini belirledi.
Genç adamın cenazesi sıkıştığı araç içerisinden itfaiye ekiplerinin yardımı ile çıkarılarak otopsi için morga kaldırıldı. Olay ilçede üzüntüye neden olurken,kaza ileilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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