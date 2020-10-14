YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Genç akademisyenden gurur veren başarı

Genç akademisyenden gurur veren başarı

İZMİR HABERLERİ  | 14.10.2020 09:29 | Son Güncelleme

Yaşar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Araştırma Görevlisi Mert Nakıp, Polonya Bilimler Akademisi’ne kabul edildi.

Genç akademisyenden gurur veren başarı

Yaşar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Araştırma Görevlisi Mert Nakıp, Polonya Bilimler Akademisi’ne kabul edildi. Genç bilim insanı, Polonya’da dünyaca ünlü Türk bilim insanı Prof. Dr. Erol Gelenbe’nin danışmanlığında doktorasını sürdürecek.
Yaşar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Araştırma Görevlisi Mert Nakıp, hem lisans hem de yüksek lisans eğitimi boyunca, aralarında TÜBİTAK’tan aldığı birincilik ödülü de dahil olmak üzere birçok projeye ve başarıya imza attı. Nakıp, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Cüneyt Güzeliş danışmanlığında yapay zeka kullanarak tasarladığı yangın algılama sistemi ile TÜBİTAK tarafından düzenlenen “2241 Özel Sektöre Yönelik Lisans Bitirme Tezleri Yarışması”nda Türkiye birincisi olmuştu. Yüksek lisans eğitiminin ardından dünyaca ünlü Türk bilim insanı Prof. Dr. Erol Gelenbe ile doktora çalışmalarını sürdürmek isteyen Mert Nakıp, bu amacına da ulaşarak Polonya Bilimler Akademisi Teorik ve Uygulamalı Bilişim Enstitüsü’ne doktora öğrencisi ve araştırma görevlisi olarak kabul edildi. Nakıp, “Buraya gelmemin ve doktoramı burada yapmayı tercih etmemin sebebi Prof. Dr. Erol Gelenbe ile çalışmak istemem. Bu süreçte ben doğrudan Prof. Dr. Gelenbe ile iletişime geçtim ve onun da beni öğrencisi olarak kabul etmesi üzerine süreç başlamış oldu. Araştırma görevliliği için resmi pozisyon başvurusunda bulundum ve bu kadroya seçildim” dedi.

Yangın algılamada yapay zeka kullandı
Lisans ve yüksek lisans eğitimi boyunca üniversite-sanayi işbirliği ile birçok projeye imza atan Mert Nakıp, bu çalışmalarını da anlattı. Nakıp, “Lisans eğitimim süresinde TÜBİTAK 2209-A ve TÜBİTAK 2209-B destekli olmak üzere iki proje gerçekleştirdim. Bu projelerden 2209-B destekli olan yapay zeka tabanlı yangın algılama projemle TÜBİTAK 2241’de Türkiye birinciliği kazandım. Ek olarak, lisansımın son yılında üniversitenin desteklediği bir bilimsel araştırma projesinde çalıştım. Yüksek lisans eğitimimde, araştırma görevlisi olarak da görev yaptım. Yüksek lisans tezim TÜBİTAK tarafından desteklendi ve TÜBİTAK 2210-C bursu almaya hak kazandım. Bunun dışında TÜBİTAK 1001 projesinde yüksek lisans bursiyeri ve tez danışmanım Doç. Dr. Volkan Rodoplu’nun Marie Currie projesinde gönüllü araştırma öğrencisi olarak görev aldım. Bu süreçte ulusal ve uluslararası dergilerde toplam 5 yayın yaptım” diye konuştu.

Mert Nakıp, doktora çalışmasını yapay zeka ile nesnelerin internetinde saldırı tanıma üzerine Prof. Dr. Erol Gelenbe’nin danışmanlığında sürdürecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Merakla bekleniyordu! iPhone 12'de müthiş özellik Merakla bekleniyordu! iPhone 12'de müthiş özellik
Cemevleriyle ilgili önemli karar! Cemevleriyle ilgili önemli karar!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Başkan Ceyhun, "Asım Gündüz eski haline dönmeli"
Başkan Ceyhun, "Asım Gündüz eski haline dönmeli"
Başkan Şerifoğulları, yapımı süren projeleri yerinde inceledi
Başkan Şerifoğulları, yapımı süren projeleri yerinde inceledi
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Sivasspor’dan Hastayspor’a geçmiş olsun mesajı
Sivasspor’dan Hastayspor’a geçmiş olsun mesajı
Ataşehir'de çocuk parkında erkek cesedi bulundu
Ataşehir'de çocuk parkında erkek cesedi bulundu
Babasıyla tartışan genç eve zarar verip kuzenini rehin aldı
Babasıyla tartışan genç eve zarar verip kuzenini rehin aldı

İzmir Namaz Vakitleri 14 Ekim Çarşamba

İmsak
05:52
Sabah
07:13
Öğle
13:02
İkindi
16:11
Akşam
18:42
Yatsı
19:58

İzmir Nöbetçi Eczaneler14 Ekim Çarşamba

Aliağa Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Şifa Eczanesi
Balcova
Tamer Eczanesi
Balcova
Bayındır Eczanesi
Bayindir
Eskişehir Eczanesi
Bayrakli
Şark Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
65 yaş ve üzerindeki bireylere “sarı nokta” uyarısı
65 yaş ve üzerindeki bireylere “sarı nokta” uyarısı
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Göztepe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Göztepe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Çeşme Çarşısında Muhteşem Sokak Defilesi
Çeşme Çarşısında Muhteşem Sokak Defilesi
İzmirli Esnafın Tek Kişilik Travesti Eylemi
İzmirli Esnafın Tek Kişilik Travesti Eylemi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.