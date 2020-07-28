Genç Askon’dan anlamlı yardım

Genç Askon Kayseri Şubesi, ihtiyacı olan gençlere dağıtılmak üzere hediye kitapları Aile Ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne teslim etti.

Genç Askon Kayseri Şubesi’nden yapılan açıklamada, "Genç Askon Kayseri Şubesi olarak Korunma ihtiyacı olan genç kardeşlerimize mübarek kurban bayramı öncesi dağıtılmak üzere hediye kitaplarımızı Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne teslim etmiş bulunuyoruz" ifadesinde bulunuldu.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

"Ana temamızın bu etkinlikte gençlerime rol model olarak topluma kazandırmak olup kitap okuma alışkanlıklarına katkıda bulunmak. Devletimizin olanaklarıyla kendilerine tahsis edilen kütüphanelerini zenginleştirmek bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Sosyal Sorumluluk Projelerinde aktif olarak yer almayı bu kentin fertleri olarak kendimize vazife edindik. Bu hususta çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu etkinlikte emeği geçen Aile Sosyal Politikalar İl Müdürümüz Sayın Nevzat Özer Bey’e , İl Müdür Yardımcılarımıza ve Şube Müdürümüze teşekkür ederiz."

