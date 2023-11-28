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Genç Astsubay son yolculuğuna uğurlandı

28.11.2023 13:37 | Son Güncelleme:
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Görev yaptığı Şanlıurfa’da önceki gün evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 23 yaşındaki genç Astsubay Mehmet Ali Yelmen son yolculuğuna uğurlandı.

İlçeye bağlı Boztepe Köyü nüfusuna kayıtlı, Sungurlu Devlet Hastanesi çalışanlarından Erdal Yelmen’in oğlu olan Astsubay Çavuş Mehmet Ali Yelmen, Şanlıurfa’daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.
Mehmet Ali Yemen’in cenazesi, öğle namazını müteakip Ulu Camide kılınan cenaze namazından sonra Sarıtepe mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine İlçe Jandarma Komutanı Görkem Güncan, Belediye Başkan vekili Mesut Özsaray, İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Çam, Belediye Başkan yardımcıları Bahri Sezen ve Mükremin Dağaşan ile ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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