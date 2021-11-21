YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. "Genç Atölye"de verilen emekler ihtiyaç sahiplerinin yüreğine merhem oluyor

"Genç Atölye"de verilen emekler ihtiyaç sahiplerinin yüreğine merhem oluyor

21.11.2021 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas İl Müftülüğü Gençlik Merkezi'ndeki atölyede bir araya gelen öğrenciler, kullanılmayan malzemeleri çanta, cüzdan, bileklik, oyuncak, süs eşyası, el işi ve makrome ürünlere dönüştürerek ihtiyaç sahipleri için kermeslerde satıyor - İl Müftüsü Yusuf Akkuş: - "Okuldan çıkarken 'Acaba ben bugün nerede vaktimi geçirebilirim?' diye düşünen gençlerimiz topluca buraya geliyor" - Gençlik Merkezi Koordinatör Yardımcısı Fatma Karaduman: - "Gençler çalıştılar ve dediler ki bir gencin emeği, bir yüreğin merhemi. Gençler, burada bir ürün ortaya çıkarıyor, sonrasında o ürünler bir şekilde maddiyata çevriliyor, ardından da ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor"

SİVAS (AA) - GÖKSEL CÜNEYT İĞDE - Sivas'ta evlerinden getirdikleri kullanılmayan malzemeleri müftülük bünyesindeki "Genç Atölye"de çeşitli ürünlere dönüştürerek kermeslerde satan öğrenciler, elde ettikleri geliri afet bölgeleri ve Filistin'deki ihtiyaç sahiplerine gönderiyor.

Diyanet İşleri Başkanlığının Türkiye genelinde müftülükler bünyesinde oluşturduğu gençlik merkezleri, sosyal sorumluluk projeleriyle milli ve manevi değerlerine bağlı donanımlı gençlerin yetişmesine katkı sağlıyor.

Bu çerçevede Sivas İl Müftülüğü Gençlik Merkezi'nde oluşturulan atölyede hayata geçirilen geri dönüşüm projesi ile ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin el becerileri geliştiriliyor. Proje, ihtiyaç sahiplerine umut oluyor.

Projeyle öğrencilerin yaptığı çanta, cüzdan, bileklik, oyuncak, süs eşyası, el işi ve makrome ürünler, kermeslerde satıldıktan sonra elde edilen gelir, Türkiye'de son dönemde yaşanan sel ve yangınlardan etkilenen afetzedeler ile Filistin'deki ihtiyaç sahiplerine gönderiliyor.

İl Müftüsü Yusuf Akkuş, AA muhabirine, gençlik merkezlerinin öğrencilere okul dışındaki boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirebilecekleri bulunmaz bir fırsat sunduğunu söyledi.

Akkuş, "Genç, hazine demektir. Eğer sizin hazineniz güçlü, donanımlı olursa o zaman geleceğinizden endişe etmezsiniz. Biz de bu manada gençlerimize ulaşıyoruz. Gençlik merkezimizde sadece dini bilgilendirmeler değil, bunun yanında el işi, makrome, ahşap boyama hatta robotik kodlamaya kadar çok çeşitli faaliyetler yapılıyor. Okuldan çıkarken 'Acaba ben bugün nerede vaktimi geçirebilirim?' diye düşünen gençlerimiz buraya geliyor." diye konuştu.

- "Kendileri planlayıp tasarlıyor ve üretiyor"

Öğrencilerin, evlerinde kullanılmayan eski malzemeleri Genç Atölye'de sorumlu din görevlileriyle çeşitli ürünlere dönüştürdüklerini anlatan Akkuş, "Evden getirdikleri eski malzemelerden oyuncak, anahtarlık, makrome, askılık, cüzdan, çanta gibi şeyler yapıyorlar. En önemlisi kendileri planlayıp tasarlıyor ve üretiyorlar. Hem burada el becerilerini geliştiriyorlar hem de din görevlilerimizden değerler eğitimi alıyorlar." dedi.

İl Müftülüğü Gençlik Merkezi Koordinatörü Şule Karayaka da öğrenciler tarafından yapılan el emeği göz nuru ürünlerin kermeslerde satılarak paraya çevrildiğine dikkati çekerek, "Burada atıklarımızı değerlendirerek ürettiğimiz çeşitli malzemeleri kermeslerimizde satarak paraya çeviriyoruz ve bu geliri de afet bölgeleri ve Filistin'deki ihtiyaç sahibi ailelere, öğrencilere gönderiyoruz." ifadesini kullandı.

"Atmak üzere olduğunuz yarım bir ip burada bir ürüne dönüşüyor." diyen Gençlik Merkezi Koordinatör Yardımcısı Fatma Karaduman da şunları söyledi:

"Gençler çalıştılar ve dediler ki 'Bir gencin emeği, bir yüreğin merhemi'. Gençler, burada bir ürün ortaya çıkarıyor, sonrasında o ürünler bir şekilde maddiyata çevriliyor, ardından da ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Yani verdikleri emeğin sonucunda bir yüreğe merhem oluyorlar."

Asım Şahin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 10. sınıf öğrencisi Erva Bursal ile 12. sınıf öğrencisi Nisanur Şahin de Genç Atölye'de eğlenceli bir ortamda hem yeni arkadaşlar edindiklerini hem de geri dönüşüm projesiyle hayata geçirdikleri ürünlerin gelirini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERÇay içiyor, cips yiyor, otomobilde geziyorlar! Ağaç kovuğunda bulunduÇay içiyor, cips yiyor, otomobilde geziyorlar! Ağaç kovuğunda bulundu
PARTNER Güzellikte annesiyle yarışıyor! Deren Talu, doğum gününde giydiği kıyafetle tam bir afet Güzellikte annesiyle yarışıyor! Deren Talu, doğum gününde giydiği kıyafetle tam bir afet
İç Anadolu'da "Milli Ağaçlandırma Günü"nde fidanlar toprakla buluşturulduİç Anadolu'da "Milli Ağaçlandırma Günü"nde fidanlar toprakla buluşturuldu
Anahtar Kelimeler:
Sivas

Sivas Namaz Vakitleri 21 Kasım Pazar

İmsak
05:49
Sabah
07:16
Öğle
12:23
İkindi
14:57
Akşam
17:19
Yatsı
18:41

Sivas Nöbetçi Eczaneler21 Kasım Pazar

İlker Eczanesi
Merkez
Nur Eczanesi
Merkez
Şenyurt Eczanesi
Merkez
Umut Eczanesi
Sarkisla
Can Eczanesi
Yildizeli
Zara Eczanesi
Zara
İlker Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Yolcu otobüsünde üzerinde uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı

Yolcu otobüsünde üzerinde uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Adana'daki bıçaklı kavgayla ilgili bir zanlı tutuklandı

Adana'daki bıçaklı kavgayla ilgili bir zanlı tutuklandı

Gaziantep'te öldürülen kadının katil zanlısı tutuklandı

Gaziantep'te öldürülen kadının katil zanlısı tutuklandı

Iğdır'da geri manevra yapan minibüsün altında kalan kadın öldü

Iğdır'da geri manevra yapan minibüsün altında kalan kadın öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.