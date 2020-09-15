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Genç avukat, ilk maaşıyla 11 adet ateş ölçüm cihazı alarak Milli Eğitim’e hediye etti

KAYSERİ HABERLERİ  | 15.09.2020 12:09 | Son Güncelleme

Sinop’a avukat olarak atanan Esra Yılmaz, ilk maaşıyla 11 adet ateş ölçer cihazı alarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne okul müdürü olan babası aracılığı ile hediye etti.75.

Genç avukat, ilk maaşıyla 11 adet ateş ölçüm cihazı alarak Milli Eğitim’e hediye etti

Sinop’a avukat olarak atanan Esra Yılmaz, ilk maaşıyla 11 adet ateş ölçer cihazı alarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne okul müdürü olan babası aracılığı ile hediye etti.
75. Yıl İMKB İlkoluku/Ortaokulu Müdürü Erol Yılmaz, Sinop’a avukat olarak atanan kızı Esra Yılmaz’ın ilk maaşı ile aldığı 11 adet ateş ölçer cihazını İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci’ye teslim etti.
İl Milli Eğitim Müdürü Ekinci, teslim aldığı ateş ölçer cihazlarının ihtiyacı olan okullara verileceğini belirterek, okul müdürü Erol Yılmaz ve kızı Esra Yılmaz’a teşekkür etti.

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