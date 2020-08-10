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Genç belediye meclis üyesi dünya evine girdi

ÇORUM HABERLERİ  | 10.08.2020 16:57 | Son Güncelleme

Osmancık’ın sevilen esnaflarından aynı zamanda AK Parti Osmancık Belediye Meclis Üyesi Ramazan Çalışkan, Cansu Çam ile hayatını birleştirdi.Ramazan Çalışkan ve Cansı Çam, Osmancık’ta gerçekleşen düğün töreni ile dünya evine girdiler.

Osmancık’ın sevilen esnaflarından aynı zamanda AK Parti Osmancık Belediye Meclis Üyesi Ramazan Çalışkan, Cansu Çam ile hayatını birleştirdi.
Ramazan Çalışkan ve Cansı Çam, Osmancık’ta gerçekleşen düğün töreni ile dünya evine girdiler. Osmancık Belediye Meclis Üyesi Ramazan Çalışkan’ın düğünü ilginç görüntülere sahne oldu.
Çorum’un Osmancık ilçesinde damadın başında yumurta kırma geleneği yaşatıldı. Osmancık Belediyesi Meclis Üyesi Ramazan Çalışkan ve Cansu Çam çiftinin düğün gecesinde ülkemizin düğün gelenekleri arasında yer alan damadın başında yumurta kırma geleneği hayat buldu. Damadın sağdıçları adetlere göre, damat Ramazan Çalışkan’ın başında onlarca yumurta kırdı, yanık yağ döktü, kum serpti. Ayrıca limona karşı tiki olan damadın boynuna limondan yapılan kolye asıldı. Yapılan düğün ile Osmancık ilçesinin gelenekleri yaşatılmış oldu.
Düğün törende iş ve siyaset dünyası bir araya geldi. Törene Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Belediye Bakanı Ahmet Gelgör, AK Parti Osmancık İlçe Başkanı Hakkı Güngör, CHP Osmancık İlçe Başkanı Sadık Eker, İl Genel ve Belediye Meclis Üyeleri, Esnaf Kefalet ve Esnaf Odası yönetimi, Osmancık Motosiklet Sevenler Kulübü ile Bisiklet Kulübü, Çorum Türkchpppers ekibi ile genç çiftin dostları ve akrabaları katıldı.

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