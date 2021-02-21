YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Genç Boksçular Darıca’da yüzleri güldürdü

Genç Boksçular Darıca’da yüzleri güldürdü

21.02.2021 12:25 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Genç Boksçular Darıca’da yüzleri güldürdü

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü sporcuları, Dünya Boks Şampiyonası elemelerinde yoluna finale yükselme sevinci yaşadı.Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Boks şubesinde Dünya Şampiyonası heyecanı yaşanıyor.

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü sporcuları, Dünya Boks Şampiyonası elemelerinde yoluna finale yükselme sevinci yaşadı.
Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Boks şubesinde Dünya Şampiyonası heyecanı yaşanıyor. Dünya Boks Şampiyonası seçmelerinde Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü sporcuları rakiplerini mağlup ederek yollarına devam ediyor. 69 kilogramda Alperen Terzi finale yükselirken 81 kilogramda ise Kazım Paşa Akduman, yarı finale yükselme başarısı gösterdi. Polonya’da gerçekleşecek Dünya Boks Şampiyonasına katılmak istediklerini ifade eden ve sporcuları tebrik eden Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Başkanı Hüsamettin Ergül, “Belediye Başkanımız Sayın Muzaffer Bıyık’a bize verdiği destek ve spora yaptığı yatırım için teşekkür ediyorum. Darıca Belediyesi olarak Dünya Şampiyonası’na katılmak ve Darıca’yı temsil etmek istiyoruz” dedi.
Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü sporcularının elde ettiği başarıdan dolayı mutlu olduklarını ifade eden Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, spora yatırımın devam edeceğini belirterek, “Darıca Belediyesi olarak sporun ve sporcunun her zaman yanında olacağız. Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü bünyesinde kısa bir süre önce kurduğumuz boks branşında elde ettiğimiz başarı bize doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Bundan sonra da spora yatırımlarımız artarak devam edecek. Biz Darıca’nın gençlerine güveniyoruz. İnşa ettiğimi modern spor kompleksinde boks ile birlikte diğer branşlarda da güzel sonuçlar alacağımızı umuyoruz. Darıca’nın gençleri ileride Avrupa ve dünya şampiyonalarında Darıca’mızı temsil edecek. Bütün yatırımlarımız bunun için” şeklinde konuştu.

Genç Boksçular Darıca’da yüzleri güldürdü

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER En pahalı estetiğini açıkladı! Bakın kaç para ödemiş En pahalı estetiğini açıkladı! Bakın kaç para ödemiş
Yapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladıYapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladı

Kocaeli Namaz Vakitleri 21 Şubat Pazar

İmsak
06:15
Sabah
07:39
Öğle
13:19
İkindi
16:18
Akşam
18:49
Yatsı
20:08

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler21 Şubat Pazar

Kocaeli Eczanesi
Izmit
Elif Eczanesi
Izmit
Lavanta Eczanesi
Izmit
Kuruçeşme Merkez Eczanesi
Izmit
Öz Eczanesi
Korfez
Zeynep Eczanesi
Basiskele
Güzeltepe Eczanesi
Cayirova
Tümünü Göster
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Kalaşnikof tüfeği satmak isterken jandarmaya yakalandılar

Kalaşnikof tüfeği satmak isterken jandarmaya yakalandılar

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Off-Road üyeleri, sokak hayvanları için yem bıraktı

Off-Road üyeleri, sokak hayvanları için yem bıraktı

Eğitime tablet desteği

Eğitime tablet desteği

Gediz’de olası can kaybını polis önledi

Gediz’de olası can kaybını polis önledi

Diğer Haberler

İzmit Körfezi’nde tür sayısı her geçen gün artıyor

İzmit Körfezi’nde tür sayısı her geçen gün artıyor

İzmit Belediyesi ALES adaylarını yalnız bırakmadı

İzmit Belediyesi ALES adaylarını yalnız bırakmadı

Dilovası’nda tablet dağıtımları devam ediyor

Dilovası’nda tablet dağıtımları devam ediyor

İzmit Belediyesinden sahte ’İzmit Çarşısı’ uyarısı

İzmit Belediyesinden sahte ’İzmit Çarşısı’ uyarısı

Kocaeli'de kayak yaparken pistten çıkarak karda mahsur kalan turisti JAK timi kurtardı

Kocaeli'de kayak yaparken pistten çıkarak karda mahsur kalan turisti JAK timi kurtardı

Kocaeli'deki Yuvacık Barajı'nda kış güzelliği

Kocaeli'deki Yuvacık Barajı'nda kış güzelliği

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.