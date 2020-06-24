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Genç çiftler mezun oldukları okulda anılarını tazelediler

SAMSUN HABERLERİ  | 24.06.2020 10:53 | Son Güncelleme

Samsun’un Bafra İlçesinde yeni evlenen genç çiftler mezun oldukları Alaçam Meslek Yüksek okuluna gelerek anılarını tazelediler.4 yıl önce Alaçam Meslek Yüksek Okulunda okuyan Yılmaz Ay (25) ve Edanur (Barış) Ay (24) okulda başlayan arkadaşlıklarını nikah masasında sonlandırdılar.

Genç çiftler mezun oldukları okulda anılarını tazelediler

Samsun’un Bafra İlçesinde yeni evlenen genç çiftler mezun oldukları Alaçam Meslek Yüksek okuluna gelerek anılarını tazelediler.
4 yıl önce Alaçam Meslek Yüksek Okulunda okuyan Yılmaz Ay (25) ve Edanur (Barış) Ay (24) okulda başlayan arkadaşlıklarını nikah masasında sonlandırdılar. Okul yıllarında birbirlerine aşık olup arkadaşlıklarını sürdüren Yılmaz Ay ve Edanur Ay mezun olduktan sonra evlenmeye karar verdi. Nikah sonrası genç çift, gelinlik ve damatlıkla mezun oldukları Alaçam Meslek Yüksek Okulunu ziyaret ederek anılarını tazelediler. Okulu ziyaretleri sırasında okul bahçesinde dolaşan çiftti gören okul görevlileri, gelin ve damadı görünce şaşkınlıklarını gizleyemediler. Çift, görevlilere okulda daha önce okuduklarını ve mezun olduklarını söyleyerek sınıfa girdiler. Okul yıllarında oturdukları sıralarda yakınlarına bol bol hatıra fotoğrafı çektirdiler.
Mezun oldukları okula geldikleri için çok heyecanlı olduklarını belirten Yılmaz Ay ve Edanur Ay çifti "Yıllar sonra nikah masasına giden arkadaşlığımızın başladığı yere geri döndük. Düğün fotoğraflarını burada çektirmek istedik. Çok heyecanlıyız. 4 yıl önce başlayan arkadaşlığımızı evlilikle noktalamaya karar verdik. Önce keyifli bir arkadaşlığımız oldu, daha sonra biraz daha duygusal olmaya başladık. Darısı diğer arkadaşlarımızın başına" şeklinde konuştular.

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