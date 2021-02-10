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Genç dağcılar Ali Dağı’nda yürüyüşe çıktı

10.02.2021 15:17 | Son Güncelleme:
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Talas Belediyesi tarafından gençlere yönelik olarak başlatılan ’Doğa Yürüyüşü ve Dağcılık Eğitimi’ programında teorik bilgilendirmelerden sonra doğa yürüyüşü gerçekleştirildi.

Talas Belediyesi tarafından gençlere yönelik olarak başlatılan ’Doğa Yürüyüşü ve Dağcılık Eğitimi’ programında teorik bilgilendirmelerden sonra doğa yürüyüşü gerçekleştirildi. Ali Dağı 360 parkurundaki yürüyüşe Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da katıldı.
Talas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen programda önce yürüyüş teknikleri ve parkurla ilgili olarak bilgiler verildi ardından da profesyonel dağcı Mahmut Gers yönetiminde yürüyüş gerçekleştirildi. Eğitim programı öncesi gençlerle bir araya gelerek yürüyüşün ve sporun öneminden söz eden Başkan Yalçın, sporun mutlu olmaya katkısı olduğunu söyledi. “Sizi tebrik ediyorum, bir disipline ait olmaya çalışmak ve ona azmetmek ayrı bir kararlılıktır. Bu güzel bir şey.” diyen Başkan Yalçın, doğayla iç içe olmanın insan yaşamındaki etkisinden söz ederek, “Yürüyüşün mutluluğa katkısı çok büyük. İnsan doğayla bir araya gelirse ve çevreyle anlaşıyor olursa o insan her yerde başarılıdır.” diye konuştu. Daha sonra Ali Dağı 360 Yürüyüş Parkurunun konumuna değinen Başkan Yalçın, “Talas Belediyesi olarak, 9 km’lik yürüyüş parkurunu tamamladık. Çok güzel bir yürüyüş parkuru var burada. Hele bir de yürürken gördüğünüz yerlerin öyküsünü bilirseniz daha hoş olur. Örneğin yürürsünüz Akçakaya Mahallemizi görürsünüz onun öyküsü başkadır, daha sonra Endürlük var, biraz daha yürüyünce Kıranardı, Hisarcık, arkasında Hacılar’ı görürsünüz. Sonra dönersiniz şehrin en batısını görürsünüz. Sonra biraz daha geldiğinizde Çaybağları’nı görürsünüz. Yani nerede durursanız şehrin hem kültürünü hem öyküsünü yaşamış olursunuz” dedi. Başkan Yalçın son olarak da “Yürüyüş tekniklerini öğrendiğiniz vakit kendinize olan özgüvenle istediğiniz her yerde yürüyebilirsiniz” diyerek yürüyüşün startını verdi.
Eğitim programı ile ilgili düşüncelerini dile getiren Talas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Yiğit Soylu da programdan memnun olduklarını ifade ederek Başkan Yalçın’a teşekkür etti.
Pandemi sürecinde doğanın öneminin bir kez daha anlaşıldığını belirten Soylu, “Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, sağ olsun bizler ve gençler için böyle bir eğitim programı düzenledi. 3 gündür doğa yürüyüşü ve dağcılık adına gerekli eğitimleri alıyoruz. Ayrıca Ali Dağımızın etrafında çok güzel bir parkur var, parkurun sonunda da çok güzle bir tesis tamamlanıyor. Bunlar için de Başkan Yalçın’a teşekkür ederiz.” dedi.

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