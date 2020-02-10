YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Genç Erkekler Türkiye Boks Şampiyonası

Genç Erkekler Türkiye Boks Şampiyonası

ORDU HABERLERİ  | 10.02.2020 20:51 | Son Güncelleme

Ordu'da düzenlenen şampiyonaya, 54 ilden 375 sporcunun katılıyor

Genç Erkekler Türkiye Boks Şampiyonası, Ordu'da başladı.

Altınordu ilçesindeki Recep Kara Spor Salonunda başlayan şampiyonaya 54 ilden 375 sporcu katılıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyona öncesi sporcu kafilelerinin zorlu hava koşulları altında kentte ulaştığını söyledi.

Olumsuz hava şartlarına rağmen tüm kafilelerin şampiyonaya katıldığını belirten Genç, sporcuların tartılarının yapılması ve kuraların çekilmesinin ardından şampiyonanın start aldığını kaydetti.

Genç, çok büyük bir organizasyona daha ev sahipliği yaptıklarını ifade ederek, "İnşallah bu gençlerimiz ileride ülkemizi olimpiyatlarda temsil edecekler. Bu şampiyona bu açıdan son derece önemli." dedi.

Böylesine önemli bir şampiyonayı Ordu'ya verdiği için Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç'e teşekkür eden Genç, desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Bakanlık yöneticilerine de teşekkürlerini sundu.

Genç, şampiyonanın pazar günü sona ereceğini sözlerine ekledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Tabiat parkında kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştıTabiat parkında kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Genç Erkekler Türkiye Boks Şampiyonası Ordu

En Çok Okunan Yerel Haberler

Otogarın yıkım başladı

Otogarın yıkım başladı

Vali Ali Mantı çarşı esnafını ziyaret etti

Vali Ali Mantı çarşı esnafını ziyaret etti

Emet Gençlerbirliğispor’dan tarihi skor

Emet Gençlerbirliğispor’dan tarihi skor

Emniyet müdüründen alkışlanacak hareket

Emniyet müdüründen alkışlanacak hareket

Sahipsiz atlar çöplüklerde

Sahipsiz atlar çöplüklerde

Yemek yaparken patlayan düdüklü tencere yaraladı

Yemek yaparken patlayan düdüklü tencere yaraladı

Ordu Namaz Vakitleri 10 Şubat Pazartesi

İmsak
05:57
Sabah
07:23
Öğle
12:48
İkindi
15:35
Akşam
18:02
Yatsı
19:23

Ordu Nöbetçi Eczaneler10 Şubat Pazartesi

Odabaş Eczanesi
Altinordu
Şeyma Eczanesi
Altinordu
Tepe Eczanesi
Altinordu
Karamustafa Eczanesi
Fatsa
Seyitoğlu Eczanesi
Fatsa
Beşlioğlu Eczanesi
Unye
Özsoy Eczanesi
Unye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Ordu'da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Ordu'da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Ordu'da kar nedeniyle ulaşım, enerji ve haberleşmede aksama yaşanıyor

Ordu'da kar nedeniyle ulaşım, enerji ve haberleşmede aksama yaşanıyor

Altınordu Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Altınordu Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Fatsa’nın kardan adamları

Fatsa’nın kardan adamları

Uçakta rahatsızlanıp hayatını kaybetti

Uçakta rahatsızlanıp hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.