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Genç Erkekler Türkiye Voleybol Şampiyonası Malatya'da sürüyor

30.05.2022 18:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Finalde Ziraat Bankası ve Okyanus Koleji karşılaşacak

MALATYA (AA - Genç Erkekler Türkiye Voleybol Şampiyonasında finale çıkan takımlar belli oldu.

Merkez Spor Salonu'nda gerçekleştirilen yarı final müsabakalarında Ziraat Bankası, İzmir Altekma, Okyanus Koleji, İstanbul Büyükşehir Belediyespor bir üst tura çıkmak için mücadele etti.

Gerçekleştirilen müsabakalarda Ziraat Bankası ve Okyanus Koleji finale yükseldi.

Müsabakalara bugün alınan sonuçlar şöyle:

İzmir Altekma - Okyanus Koleji: 2-3

Ziraat Bankası - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 3-0

Şampiyona yarın oynanacak Ziraat Bankası ve Okyanus Koleji maçıyla tamamlanacak

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