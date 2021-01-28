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Genç Fenerbahçelilerden Başkan Kayda’ya Fenerbahçe atkısı

28.01.2021 17:20 | Son Güncelleme:
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Genç Fenerbahçelilerden Başkan Kayda’ya Fenerbahçe atkısı

Genç Fenerbahçeliler Taraftar Grubu, koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda’yı makamında ziyaret ederek Fenerbahçe atkısı hediye etti.Genç Fenerbahçeliler Taraftar Grubundan Nihat Altıntaş, Eren Ünlü, Ahmet Tosun ve Furkan Yılmaz, sarı-laciverte gönül veren Başkan Kayda ile bir araya gelerek spor ve futbol üzerine güzel bir sohbet gerçekleştirdi.

Genç Fenerbahçeliler Taraftar Grubu, koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda’yı makamında ziyaret ederek Fenerbahçe atkısı hediye etti.
Genç Fenerbahçeliler Taraftar Grubundan Nihat Altıntaş, Eren Ünlü, Ahmet Tosun ve Furkan Yılmaz, sarı-laciverte gönül veren Başkan Kayda ile bir araya gelerek spor ve futbol üzerine güzel bir sohbet gerçekleştirdi. Genç Fenerbahçeliler Taraftar Grubu, ziyaret anısı olarak Başkan Kayda’ya Fenerbahçe atkısı hediye ederek hatıra fotoğraf çektirdi.
Nezaket ziyaretlerinden ve Fenerbahçe atkısından dolayı Genç Fenerbahçeliler Taraftar Grubuna teşekkür eden Başkan Kayda, “Ülkemizde ve Salihli’mizde futbol çok seviliyor. Fenerbahçe’ye gönül veren ve sosyal sorumluluk projelerine imza atan Nihat Altıntaş, Eren Ünlü, Ahmet Tosun ve Furkan Yılmaz’a teşekkür eder genç kardeşlerime hayat boyu başarılar dilerim” dedi.

Genç Fenerbahçelilerden Başkan Kayda’ya Fenerbahçe atkısı

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