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Genç Fenerbahçelilerden ihtiyaç sahibi ailelere yardım eli

22.01.2021 12:10 | Son Güncelleme:
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Genç Fenerbahçelilerden ihtiyaç sahibi ailelere yardım eli

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Genç Fenerbahçeliler Derneği Taraftar Grubu üyeleri yardım elini ihtiyaç sahibi ailelere uzattı.Salihli Genç Fenerbahçeliler taraftar grubu üyeleri, Türkiye çapında düzenlenen GFB lideri Sefa Kalya Yardımlaşma Haftasında ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi dağıttı.

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Genç Fenerbahçeliler Derneği Taraftar Grubu üyeleri yardım elini ihtiyaç sahibi ailelere uzattı.
Salihli Genç Fenerbahçeliler taraftar grubu üyeleri, Türkiye çapında düzenlenen GFB lideri Sefa Kalya Yardımlaşma Haftasında ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi dağıttı. Kolileri grup üyelerinin destek ve katkılarıyla gerçekleştirdiklerini belirten grup başkanı Nihat Altıntaş, ilçede yardım konusunda farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını söyledi. Altıntaş, bu tür yardımların devam edeceğini belirtti. Grubun lise başkanı Ahmet Tosun ise ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım götürmenin, çocukları mutlu etmenin gururu içerisinde olduklarını ifade etti.

Genç Fenerbahçelilerden ihtiyaç sahibi ailelere yardım eli

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