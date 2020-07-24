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Genç futbolcu denizde boğuldu

BALIKESİR HABERLERİ  | 24.07.2020 12:02 | Son Güncelleme

Balıkesir Marmara ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesinde serinlemek için denize giren 19 yaşındaki genç futbolcu Serhat Birincioğlu boğularak öldü.Edinilen bilgiye göre; yaz sezonunda çalışmak için gittiği Marmara İlçesi kırsal Çınarlı Mahallesinde bir restoranda çalışmaya başlayan Serhat Birincioğlu, serinlemek için girdiği denizde ayağına kramp girmesi sonucu boğularak can verdi.Gönen ilçesi 2001 doğumlu olduğu öğrenilen Serhat Birincioğlu’nun amatör futbolcu olduğu kaydedildi.

Balıkesir Marmara ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesinde serinlemek için denize giren 19 yaşındaki genç futbolcu Serhat Birincioğlu boğularak öldü.
Edinilen bilgiye göre; yaz sezonunda çalışmak için gittiği Marmara İlçesi kırsal Çınarlı Mahallesinde bir restoranda çalışmaya başlayan Serhat Birincioğlu, serinlemek için girdiği denizde ayağına kramp girmesi sonucu boğularak can verdi.
Gönen ilçesi 2001 doğumlu olduğu öğrenilen Serhat Birincioğlu’nun amatör futbolcu olduğu kaydedildi. Tayfunspor’da futbola başladıktan sonrara sırası ile Gönen Belediyespor, Etispor ve Bandırma Sanayispor formalarını giyen 3 Temmuz 2001 Gönen doğumlu genç futbolcu Serhat Birincioğlu, yaz sezonunda Marmara İlçesi Çınarlı Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir restoranda çalışıyordu.

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