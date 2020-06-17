Genç girişimci eski halıları ekonomiye kazandırıyor

Oteller başta olmak üzere bazı iş yerleri ve kurumlardan topladığı plastik içeren atık halıları işleyip plastik sanayi sine satan genç girişimci, Kirazlı Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinde 4 çalışanıyla kısa sürede yıllık ortalama 800 tondan fazla atık halının dönüşümünü sağlıyor.

TÜBİTAK'ın verdiği destekle projesini çizdikleri makineyi üreterek iş yaşamına atıldığını belirten Alayurt, "Türkiye'de yıllık 400 bin ton atık halı çöpe gitmekte. Biz bu soruna kendi ürettiğimiz makine ile çözüm bulduk. Bu makine ile halının içindeki plastik maddeyi ayrıştırıyoruz. Sonra da bunu sanayinin ihtiyaç duyduğu plastik ham maddeye dönüştürüyoruz." dedi.

ABD ve İngiltere'nin atık halılardan plastik ham madde üretimine 2000'li yıllarda başladığını aktaran Alayurt, Türkiye'nin de bu konuda öncü ülkelerden olduğunu dile getirdi.

Alayurt, plastiğin üretimde önemli bir yere sahip olduğunu ancak atık olarak büyük tehlikeler içerdiğini vurguladı.

Doğal dengenin korunmasının önemine değinen Alayurt, şöyle devam etti:

"Plastik hayatımıza girdiğinden beri çok önemli katkılar sundu ancak bütün ürünlerin plastik olması atığın da fazla olmasına neden oldu. Plastiği geri dönüştürebilirsek bizim dostumuz haline gelir ama biz bunları sık tüketip doğaya attığımız zaman çözülmediği için zarar veriyor. Burada plastik konusunda maalesef yanlış bir algı var. Plastik insan hayatını kolaylaştıran bir şey ama insan kendi eliyle çöpe atarak plastiği düşman haline getiriyor. Burada halılar bile geri dönüştürülebiliyor. Tüm plastikler de geri dönüştürüldüğü zaman aslında dünyada önemli bir enerji tasarrufu sağlanmış olur ve plastik insanın dostu haline gelir."