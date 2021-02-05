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Genç girişimciler örnek oluyor

05.02.2021 15:49 | Son Güncelleme:
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Genç girişimciler örnek oluyor

TOBB Gaziantep Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı İbrahim Sarıca ve başkan yardımcılarından oluşan heyet, Gaziantep Valisi Davut Gül’ü ziyaret etti.Pandemi süresinde yaşanan sıkıntıların, gençlerin inovatif fikir ve projeleriyle fırsata çevrilebileceğini ifade eden Başkan Sarıca, ilimizdeki gençlere ve girişimcilik ekosistemine katkılarından dolayı Vali Gül’e teşekkür etti.

TOBB Gaziantep Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı İbrahim Sarıca ve başkan yardımcılarından oluşan heyet, Gaziantep Valisi Davut Gül’ü ziyaret etti.
Pandemi süresinde yaşanan sıkıntıların, gençlerin inovatif fikir ve projeleriyle fırsata çevrilebileceğini ifade eden Başkan Sarıca, ilimizdeki gençlere ve girişimcilik ekosistemine katkılarından dolayı Vali Gül’e teşekkür etti. Ziyaret hakkında konuşan TOBB Gaziantep GGK Başkanı İbrahim Sarıca, “Misafirperverliği sebebiyle değerli Valimiz Sayın Davut Gül’e kurulumuz adına teşekkür ediyorum. Kendisine, geçtiğimiz dönem içerisinde hayata geçirdiğimiz Auto Mechaton, Fikirden ürüne Proje Pazarı, Z Kuşağı ve Dijital Dönüşüm Webinarı, Online Demo Day gibi projelerimiz hakkında bilgi verdik. Kurul olarak gençlere mentorluk yapmaktan, onların projelerini ekonomiye katkı sunacak şekilde yönlendirmekten büyük mutluluk duyuyoruz" dedi. Açıklamasında şehrimizdeki genç nüfusa da dikkat çeken Sarıca, Gaziantep’te bulunan 3 üniversite ve Gaziantep Ticaret Odası iştiraki GETHAM’la önemli iş birlikleri yaptıklarını belirterek, Vali Davut Gül’e önümüzdeki dönemde gerçekleştirmeyi planladıkları etkinlik ve projelerle ilgili bilgi aktardıklarını söyledi.
Vali Gül’ü ziyaret eden heyette TOBB Gaziantep Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı İbrahim Sarıca’nın yanı sıra; Girişimcilikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Hayri Sinan Köksüzer, Komisyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Ali Can Koçak, TOBB ve Halka İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Nihat Kadir Özyurt ile Uluslararası Faaliyetlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Refik Halit Danış da yer aldı.

Genç girişimciler örnek oluyor

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