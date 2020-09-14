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Genç girişimcilerden teknik tekstil atağı

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 14.09.2020 13:34 | Son Güncelleme

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kahramanmaraş Genç Girişimciler Kurulu İzmir’de teknik tekstil konusunda bir dizi inceleme ve çalışma toplantıları gerçekleştirdi.Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (KMTSO) Şahin Balcıoğlu ve Genç Girişimciler Kurulu (KAGEGİK) Başkanı Aykut Balcıoğlu’nun da katıldığı program kapsamında sırasıyla Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği, TEKSMER-Teknik Tekstiller Araştırma ve uygulama Merkezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü’nde çalışma ziyaretleri yapıldı.Kahramanmaraş’ın tekstil sektöründeki başarısının artırılması ve katma değeri yüksek ürün elde etmek için sektörel dönüşümün sağlanması hedefi ile teknik tekstil alanındaki çalışmalar yerinde incelendi.Yakın zamanda başlatılan savunma sanayi hamlesini de destekleyecek bu strateji kapsamında TOBB Kahramanmaraş Genç Girişimciler Kurulu Ege Üniversitesi Tekstil Bölümü’nü ziyaret ederek işbirliği yapılacak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Genç girişimcilerden teknik tekstil atağı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kahramanmaraş Genç Girişimciler Kurulu İzmir’de teknik tekstil konusunda bir dizi inceleme ve çalışma toplantıları gerçekleştirdi.
Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (KMTSO) Şahin Balcıoğlu ve Genç Girişimciler Kurulu (KAGEGİK) Başkanı Aykut Balcıoğlu’nun da katıldığı program kapsamında sırasıyla Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği, TEKSMER-Teknik Tekstiller Araştırma ve uygulama Merkezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü’nde çalışma ziyaretleri yapıldı.
Kahramanmaraş’ın tekstil sektöründeki başarısının artırılması ve katma değeri yüksek ürün elde etmek için sektörel dönüşümün sağlanması hedefi ile teknik tekstil alanındaki çalışmalar yerinde incelendi.
Yakın zamanda başlatılan savunma sanayi hamlesini de destekleyecek bu strateji kapsamında TOBB Kahramanmaraş Genç Girişimciler Kurulu Ege Üniversitesi Tekstil Bölümü’nü ziyaret ederek işbirliği yapılacak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Burada, Tekstil Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Perrin Akçakoca Kumbasar ile görüşen heyet, tekstil teknolojileri hakkında bilgi verdi. Yapılan teknik gezi sonucunda üniversite-sanayi işbirliğini artıracak projeler üzerinde çalışma grupları oluşturulmasına karar verildi.
Heyetin İzmir ziyaretlerinin ikinci durağı, teknik tekstillere yönelik test ve analizler yapan Teknik Tekstil Uygulama Merkezi (Teksmer) oldu. Burada yapılan toplantıda, Teksmer Koordinatörü Devrim Başer merkezin faaliyetleri hakkında bilgi verirken Teksmer Uzmanı Simla Şahin ise teknik tekstilin günümüzdeki kullanım alanları ve geleceğine dair sunum yaptı.
Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil Mühendisliği’nde temaslarda bulunan heyet, Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aysun Akşit ile toplantı yaparak teknik tekstillerin dünya pazarındaki durumu konusunda bilgi aldı. Toplantıda teknik tekstil alanındaki çalışmalar değerlendirilerek işbirliği olanakları görüşüldü.

Genç girişimcilerden teknik tekstil atağı

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