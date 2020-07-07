Genç girişimcilere mobil oyunda "dev yatırım" desteği

GAZİANTEP (AA) - FIRAT ÖZDEMİR - Gaziantep'te ürettikleri mobil oyunlarla 1 milyon 850 bin lira yatırım alan bilgisayar mühendisi genç girişimciler, hem kendilerini hem de Türkiye'yi global mobil oyun sektöründe söz sahibi yapmak istiyor.

2015'te kurdukları küçük oyun şirketiyle sektöre atılan bilgisayar mühendisleri Abdurrahman Koçak ve Serkan Dağlıoğlu, farklı illerdeki arkadaşları Mehmet Salih Koçak, Fatih Türker ve Ali Türker ile mobil oyun üretimine başladı.

Genç ekibin geliştirdiği "Dağ Zombileri" ve "Bay Çokbilmiş" mobil oyunlar, iOS, AppStrore'de "en iyi yeni oyunlar" listesine girdi. Android ve Steam gibi platformlarda ciddi indirilme sayısına ulaşmasının ardından Voodoo gibi yayıncılar aracılığıyla da indirilme sayısının 30 milyonu aşması üzerine genç girişimciler, teknoloji yatırımcılarının dikkatini çekti.

Dev bütçeli mobil oyun pazarında başarılara imza atan genç girişimciler, kısa süre önce Papillon İstanbul Dijital Ajansından 1 milyon 850 bin lira yatırım desteği aldı.

Yatırımla bulundukları şehirlerden Gaziantep Üniversitesi Teknopark'ta kurdukları Rotatelap Yazılım ve Bilişim Teknolojileri AŞ'de bir araya gelen ekip, Türkiye'nin mobil oyun sektöründe adını duyurmak için yeni oyun projeleriyle çalışmalarını sürdürüyor.