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Genç girişimcilerin adresi Düzce Teknopark oluyor

DÜZCE HABERLERİ  | 16.12.2020 13:50 | Son Güncelleme

Düzce Üniversitesi Teknopark’ta devam eden program kapsamında Düzce Teknopark çatısı altında şirket kurulumları tüm hızıyla sürüyor.Düzce Teknopark, TÜBİTAK uygulayıcı kuruluşu olarak yürüttüğü 1512 BİGG - Bireysel Genç Girişim Hızlandırma Programı ile BİGGDÜNYA 2019 yılı 2.

Genç girişimcilerin adresi Düzce Teknopark oluyor

Düzce Üniversitesi Teknopark’ta devam eden program kapsamında Düzce Teknopark çatısı altında şirket kurulumları tüm hızıyla sürüyor.
Düzce Teknopark, TÜBİTAK uygulayıcı kuruluşu olarak yürüttüğü 1512 BİGG - Bireysel Genç Girişim Hızlandırma Programı ile BİGGDÜNYA 2019 yılı 2. dönem desteklerini de boş geçmedi. Proje kapsamında destek almaya hak kazanan Kastamonu Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Erman Zurnacı ile Düzce Teknopark’ta kuracağı şirket için protokol düzenlendi. Düzce Teknopark binasında düzenlenen protokole; Düzce Üniversitesi Rektörü ve Düzce Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Düzce Teknopark Genel Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Özkan Şahin, Öğr. Gör. Betül İşbilir Kula, destek almaya hak kazanan girişimciler ve Düzce Teknopark uzmanları katıldı.
Düzce Üniversitesi’nde akademik çalışmalarını yürütürken kısa zaman önce Kastamonu Üniversitesi’ne geçiş yapan Dr. Öğr. Üyesi Erman Zurnacı, “İleri İmalat ve Sanayi 4.0” tematik alanındaki çalışmalarıyla bölgemizin teknolojik gelişimine katkı sağlayacak.

Genç girişimcilerin adresi Düzce Teknopark oluyor

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