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Genç gönüllüler sahada

ZONGULDAK HABERLERİ  | 13.12.2020 11:45 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta 100 gönüllü sokağa çıkma kısıtlamasında evinden çıkamayan vatandaşlara simit dağıttı.

Zonguldak’ta 100 gönüllü sokağa çıkma kısıtlamasında evinden çıkamayan vatandaşlara simit dağıttı. Sokak hayvanlarına da su ve mama bıraktı.
Sokağa çıkma kısıtlamasında Türk Kızılay Zonguldak Şubesi genç Kızılay gönüllüleri ile birlikte genel merkez teşkilatlandırma birim Başkan yardımcısı Talha Özer’in katılımıyla Mithatpaşa Mahallesi bölgesinde 2 bin adet simit dağıtımı gerçekleştirildi. Etkinlik esnasında Genç Kızılay Zonguldak etkinlik organizasyon birim başkanı Çağla Arslan, "Türk Kızılay şubesi 100 gönüllümüz ile birlikte sahadaydık. Sokağa çıkma sebebiyle evlerinden çıkamayan vatandaşlarımıza simit dağıtımında bulunduk" dedi.
Genç Kızılay Genel Merkez Teşkilatlandırma birim başkan yardımcısı Talha Özer ise “Kültürümüzün mirasçıları, insanlığın iyilik elçisi genç kızılaycılar olarak sokağa çıkma kısıtlamasında sizler için sahadayız, iyiliği yayıyoruz” dedi.
Genç Kızılay Zonguldak teşkilatı burada Fener bölgesine sokak hayvanları için su ve mama dağıtımı gerçekleştirdi. Bu alanda 20 noktaya su ve mama kapları bırakılarak 50 kilo mama dağıtıldı.

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