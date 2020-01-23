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Genç güreşçiler madalyalarla turnuvaya damga vurdu

ANTALYA HABERLERİ  | 23.01.2020 15:13 | Son Güncelleme

Manavgat Belediyesi’nin Güreş Takımı sporcuları Antalya’da düzenlenen Grekoremen Serbest Stil Antalya İl Seçme Müsabakalarında aldıkları madalyalar ile turnuvaya damgasını vurdu.Antalya İl Şampiyonası Müsabakası’nda güreş tutan 11-12 Yaş Minikler Serberst Güreş’te 38 kiloda Mustafa Mert Yılmaz altın madalya alırken 12-13 Yaş Minikler Grekoremen Stil Güreşleri’nde 44 kiloda Hüseyin Ali Dere, 52 kiloda İbrahim Öztürk ve 75 kiloda Mahir Onat Yaman da altın madalya aldı.

Manavgat Belediyesi’nin Güreş Takımı sporcuları Antalya’da düzenlenen Grekoremen Serbest Stil Antalya İl Seçme Müsabakalarında aldıkları madalyalar ile turnuvaya damgasını vurdu.
Antalya İl Şampiyonası Müsabakası’nda güreş tutan 11-12 Yaş Minikler Serberst Güreş’te 38 kiloda Mustafa Mert Yılmaz altın madalya alırken 12-13 Yaş Minikler Grekoremen Stil Güreşleri’nde 44 kiloda Hüseyin Ali Dere, 52 kiloda İbrahim Öztürk ve 75 kiloda Mahir Onat Yaman da altın madalya aldı. 13-15 Yaş Grekoremen Serbest Stil Güreşleri’nde 55 kiloda Mehmet Zafer Seçim ile 71 kiloda mücadele eden Mehmet Seçim bronz madalya aldı. U-23 Serbest Antalya İl Seçme Müsabakası’nda 74 kiloda Kenan Şahiner altın madalya alırken, 92 kiloda güreş tutan Kubilay Karakulak bronz madalya ile şampiyonluk kürsüsünde yerini aldı. Genç Serberstler Güreşi’nde ise Kenan Şahiner müsabaka sonucunda bronz madalya aldı. Türkiye Şampiyonası’na 11 şampiyon sporcu ile katılacak olan Manavgat Belediyesi’nin şampiyon güreşçileri Mart ve Nisan aylarında düzenlenecek olan turnuvada yer almaya hak kazandı. Kararlı ve başarı odaklı çalışmanın şampiyonlukla taçlandığını belirten Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, kazanılan şampiyonlukların artarak devam edeceğini dile getirdi. Başkan Sözen, “Antalya İl Seçme Müsabakalarında, Manavgat Belediye’mizin Güreş Takımı’nın aldığı başarılar yarınlar adına umutlarımızı bir kez daha taze tutmamıza vesile oldu. Spor ile yetişen gençliğin Manavgat Belediye’mizi şampiyonlar turnuvasında temsil etmesi de bizleri ayrıca gururlandırdı. Manavgat Belediye’miz başarının olduğu her ortamda olmaya devam edecektir” dedi.

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