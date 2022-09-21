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Genç haltercilerden Avrupa Şampiyonası'nda beklentiler yüksek

21.09.2022 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genç Erkek Halter Milli Takım Antrenörü Emrah Arslan: "Avrupa Şampiyonası'nda önemli başarılar bekliyoruz"

FATİH ÇAKMAK - Genç Erkek Halter Milli Takımı Antrenörü Emrah Arslan, Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'ndan madalyalarla döneceklerine inandığını söyledi.

Arnavutluk'ta 15-25 Ekim'de düzenlenecek şampiyonaya Eryaman'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ndeki (TOHM) kampta hazırlanan Genç Erkek Halter Milli Takım Antrenörü Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonaya iddialı hazırlandıklarını belirterek, "Akdeniz Oyunları, İslami Dayanışma Oyunları'nda ve Gençler Dünya Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcularımızla Arnavutluk'a iddialı gideceğiz." dedi.

Milli haltercilerin performanslarını değerlendiren Arslan, şunları söyledi:

"Avrupa şampiyonu Muhammet Furkan Özbek'ten, gençler dünya şampiyonu Yusuf Fehmi Genç'ten yine aynı kategoride yarışan dünya şampiyonu Kaan Kahriman'dan Arnavutluk'ta da şampiyonluk ve madalyalar bekliyoruz. Bu sezon Gençler Dünya Şampiyonu olan Hakan Şükrü Kurnaz'dan da madalyalar bekliyoruz. Sporcularımızın moral ve motivasyonlarının oldukça yüksek olduğunu görüyorum. Antrenmanlarımız çok verimli geçiyor, ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz."

Antrenör Murat Korkmaz da 5 Eylül'de kampa başladıklarını anlatarak, "Arnavutluk'taki şampiyona için çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Haftada 6 gün, sabah ve akşam çift antrenman yapıyoruz" dedi.

Sporcuların rakiplerini de iyi analiz ettiklerini kaydeden Korkmaz, "Çocukların performanslarını en yüksek seviyeye getirmek için teknik ve taktik çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kampımız 15 Ekim'de son bulacak, 16 Ekim'de de şampiyona için yola çıkacağız." bilgisini verdi.

- "İstiklal Marşı'mızı okutacağız''

Takım kaptanı Ramazan Kara ise 11 yaşından beri halter yaptığını belirterek, şampiyonadan çok sayıda altın madalyayla dönmeyi hedeflediklerini belirterek, "Koparmada Avrupa şampiyonu oldum. Ayrıca yıldızlar kategorisinde silkmede Avrupa şampiyonluğum var. Dünya şampiyonasında ise bir kiloyla şampiyonluğu kaçırdım. Arnavutluk'ta tekrar İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Halter Şampiyonası Halter

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