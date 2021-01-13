Genç hasta bakıcılara uluslararası konferans

Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen Erasmus Plus Hibe Programı kapsamında finanse edilen “Share4Carers-Genç Hasta Bakıcılar, Anne ya da Babası Psikolojik Rahatsız olan Çocukların Eğitimi” isimli projenin uluslararası webinar organizasyonu başarıyla gerçekleştirildi.

Gaziantep Üniversitesi’nin geçtiğimiz yıldan bu yana ortak olarak yer aldığı proje, Avrupa’da iyi uygulamaların değişimi alanında yürütülen ve Avrupa Parlamentosu üyeleri tarafından da desteklenen sayılı projeler arasında yer alıyor. Proje ile görünmez genç bakıcılara yönelik farkındalığın arttırılması ve bu konuyla ilgili ortak ülkelerde politikalar geliştirilmesi amaçlanıyor.

Proje eş zamanlı 4 ülkede yürütülüyor

Türkiye’den Gaziantep Üniversitesi ile birlikte bu projedeki ortak kurum ve kuruluşlar arasında Yunanistan’dan Dynami Zois ve EPIONI Dernekleri, Belçika’dan EUFAMI ve CNP - ST Martin, İtalya’dan COMIP Derneği yer alıyor.

Projenin yeni etkinliği uluslararası webinar organizasyonu oldu

Proje kapsamında geçtiğimiz günlerde uluslararası bir webinar etkinliği düzenlendi. Organizasyonunda Gaziantep Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırmaları Merkezi’nin de yer aldığı webinar etkinliğinin başlıkları arasında, çocukların ruh sağlıklarının korunması, Avrupa’da genç bakıcılar konusuyla ilgili yapılan çalışmalar, Avrupa’daki bu alanda yapılan sanatsal çalışmalar oldu.

Oldukça ilgi çeken ve uluslararası konuşmacıların yer aldığı webinara, Radboud, Maastricht ve Mons Üniversitelerinden akademisyenler, Avrupa Parlementosu’ndan sosyologlar, Belçika’dan ünlü yönetmen Vero Cratzborn yer aldı.

