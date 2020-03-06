YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. "Genç Hatipler Minberde" hutbe okuma yarışmasının bölge elemeleri Kütahya'da yapıldı

"Genç Hatipler Minberde" hutbe okuma yarışmasının bölge elemeleri Kütahya'da yapıldı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 06.03.2020 14:52 | Son Güncelleme

"Genç Hatipler Minberde" hutbe okuma yarışmasının bölge elemeleri Kütahya'da yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Genç Hatipler Minberde" hutbe okuma yarışmasının bölge elemeleri Kütahya'da gerçekleştirildi.

Şehit Selim Cansız Anadolu İmam Hatip Lisesi koordinatörlüğünde, Alipaşa Camisinde yapılan etkinliğe Aydın, Balıkesir, Bilecik, Denizli, Eskişehir, İzmir, Manisa, Muğla, Kütahya ve Uşak'taki Anadolu İmam Hatip Liselerinden 12 öğrenci katıldı.

Kendi illerinde birinci olarak bu yarışmaya katılmaya hak kazanan öğrenciler sırasıyla minbere çıkarak hutbe okudu.

Yarışmada jürinin değerlendirmesi sonucu birinciliği Kütahya Evliya Çelebi Anadolu İmam Hatip Lisesinden Hüseyin Zengin, ikinciliği Balıkesir Gönen Anadolu İmam Hatip Lisesinden Ahmet Hakan Kula, üçüncülüğü ise Eskişehir Odunpazarı Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesinden Enes Badır elde etti.

Birinci olan Hüseyin Zengin, haziran ayında Muğla'da yapılacak Türkiye finaline katılma hakkını kazandı.

Dereceye giren öğrencilere ödül ve hediyeleri Kütahya Valisi Ömer Toraman ve Belediye Başkanı Alim Işık tarafından verildi.

Vali Toraman, ödül töreninde yaptığı konuşmada, yarışmanın Kütahya’da yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Güzel bir yarışma olduğunu düşünüyorum. Katılan bütün kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Hepsi bu konuda yeterli vasıfları taşıyarak minbere çıktı." dedi.

Belediye Başkanı Işık da yarışmacıları ve organizasyonun Kütahya’da yapılmasında emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Cezaevindeki hükümlünün, eşiyle yaptığı iğrenç plana 70 yıl hapis cezasıCezaevindeki hükümlünün, eşiyle yaptığı iğrenç plana 70 yıl hapis cezası
Kütahya'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varKütahya'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var
Anahtar Kelimeler:
"Genç Hatipler Minberde Hutbe Okuma Yarışması" hutbe Kütahya Kütahya Alipaşa Camisi Yarışma

En Çok Okunan Yerel Haberler

Efeler’de festival heyecanı

Efeler’de festival heyecanı

Çavdarhisar’da lise öğrencilerinden örnek davranış

Çavdarhisar’da lise öğrencilerinden örnek davranış

Park halindeki araç küle döndü

Park halindeki araç küle döndü

Antalya’da bandrolsüz kitap operasyonu

Antalya’da bandrolsüz kitap operasyonu

Gaziantep’te kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı

Gaziantep’te kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı

Mersin Barosu, 2020 yılını ’Kadına ve çocuğa şiddete karşı mücadele yılı’ ilan etti

Mersin Barosu, 2020 yılını ’Kadına ve çocuğa şiddete karşı mücadele yılı’ ilan etti

Kütahya Namaz Vakitleri 6 Mart Cuma

İmsak
05:56
Sabah
07:18
Öğle
13:16
İkindi
16:30
Akşam
19:04
Yatsı
20:21

Kütahya Nöbetçi Eczaneler 6 Mart Cuma

Çavuşoğlu Eczanesi
Merkez
Pelin Eczanesi
Merkez
Lokman Eczanesi
Emet
Gönül Eczanesi
Gediz
Kübra Ateş Eczanesi
Simav
Limon Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Peşin alınan gaza fatura

Peşin alınan gaza fatura

Hisarcık MYO mezunu genç işadamına hızlı büyüme ödülü

Hisarcık MYO mezunu genç işadamına hızlı büyüme ödülü

Dalında taze hurma ilgi görüyor

Dalında taze hurma ilgi görüyor

Emet Gençlerbirliğispor’dan tarihi skor

Emet Gençlerbirliğispor’dan tarihi skor

Gediz’de trafik kazası: 6 yaralı

Gediz’de trafik kazası: 6 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.