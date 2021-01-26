YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Genç hayırseverden 8 derslikli ortaokul protokolü

Genç hayırseverden 8 derslikli ortaokul protokolü

26.01.2021 16:46 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Serikli hayırsever İbrahim Şahin ile 8 derslikli Naturalya İbrahim Şahin Ortaokulu protokolünü imzaladı.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Serikli hayırsever İbrahim Şahin ile 8 derslikli Naturalya İbrahim Şahin Ortaokulu protokolünü imzaladı. Antalya Valiliğinde düzenlenen protokol törenine Vali Ersin Yazıcı, Serik Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, Serik İlçe Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz, Hayırsever İbrahim Şahin ve protokol üyeleri katıldı.İmzalanan protokolle Serik İlçesi Karadayı Mahallesi’nde 8 derslikli Naturalya İbrahim Şahin Ortaokulu yapılacak.

Hayırseveri en fazla şehir
Çalıştığı iller arasında hayırseverlerin en fazla olduğu şehrin Antalya olduğunu ifade eden Vali Yazıcı, “Antalya’da eğitime hayırsever desteği çok büyük. Hayırseverlerin eğitime katkısının en çok olduğu bu güzel ilde bulunmaktan görev yapmaktan çok mutluyum. Öncelikle bu tür işler gönül işi. Sizin gibi genç yaştaki bir vatandaşımızın böyle bir gönül işine kalkışması beni çok mutlu etti. Genç yaşta eğitime yapmış olduğunuz bu girişim örnek bir davranış. Serik adına, Antalyamız adına hayırlı olmasını diliyorum.” diye konuştu.

Eğitimde Öncü Şehir
Antalya’nın eğitimde öncü şehir olması için hayırseverlerle işbirliği içinde bulunacağını vurgulayan Vali Yazıcı, “Eğitim bizim için çok önemli. Bu konuda İl ve İlçe Milli Eğitim müdürlerimiz ile Gençlik ve Spor müdürlerimizle birlikte tüm kamu kurum temsilcilerimizle çalışmalar yürütüyoruz. Bu konuda genç hayırseverimiz gibi birçok hayırseverimizle iş birliği içinde eğitim alanındaki eksiklerimizi tamamlamak ve çocuklarımıza daha iyi imkânlarda eğitim olanakları sunmak adına protokoller imzalıyoruz. Bugün imzalamış olduğumuz okul protokolümüzdeki gibi genç hayırseverleri görmek bizi çok mutlu etti. Hayırseverlerimizin eğitime katkı sunmaya devam etmelerini bekliyoruz.” dedi.
Hayırsever İbrahim Şahin ise; “Doğduğum, büyüdüğüm memleketime okul yaptırmayı hep istiyordum. Çok şükür bu hayalim gerçekleşiyor. İnşallah bu okuldan hem şehrimize hem ülkemize hayırlı gençler yetişecek.” ifadelerini kullandı.Hayırsever İbrahim Şahin ile protokol imzalayan Vali Yazıcı, hayırsevere günün anısına plaket takdim etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı yayında dikkat çeken anlar! Şaşkınlığını gizleyemedi Canlı yayında dikkat çeken anlar! Şaşkınlığını gizleyemedi
Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varServis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var
1/

Antalya Namaz Vakitleri 26 Ocak Salı

İmsak
06:34
Sabah
07:57
Öğle
13:15
İkindi
15:59
Akşam
18:22
Yatsı
19:40

Antalya Nöbetçi Eczaneler26 Ocak Salı

Işın Eczanesi
Muratpasa
Mandalin Eczanesi
Muratpasa
Nergiz Eczanesi
Muratpasa
Ünal Eczanesi
Muratpasa
Yeni Işık Eczanesi
Muratpasa
Yeşilbahçe Eczanesi
Muratpasa
Kayra Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

ING Basketbol Süper Ligi: Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 86- Fenerbahçe Beko 93

ING Basketbol Süper Ligi: Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 86- Fenerbahçe Beko 93

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Konyaspor-Antalyaspor maçının ardından

Konyaspor-Antalyaspor maçının ardından

Hastane yolunda kalbine yenildi

Hastane yolunda kalbine yenildi

Kayserispor Fenerbahçe’ye hazır

Kayserispor Fenerbahçe’ye hazır

Diğer Haberler

Evi yanan Nadiye teyzeye konteyner ev

Evi yanan Nadiye teyzeye konteyner ev

ALKÜ’de ilk kursiyerler sertifikalarını aldı

ALKÜ’de ilk kursiyerler sertifikalarını aldı

Kemer’de su baskınlarını önleme çalışmaları

Kemer’de su baskınlarını önleme çalışmaları

Yapılandırma başvurularında son hafta

Yapılandırma başvurularında son hafta

Başkan Topaloğlu:" Eğitime katkımız pandemi döneminde de devam etti"

Başkan Topaloğlu:" Eğitime katkımız pandemi döneminde de devam etti"

ATSO Antalya'ya "önem katanları" ödüllendirecek

ATSO Antalya'ya "önem katanları" ödüllendirecek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.