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Genç hayvansever yaşadığı mahalledeki kedilere "Umut" oldu

04.10.2022 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da mahallesindeki 33 kediye yardım eli uzatan Umut Yunus: - "8 yıldır ara vermeden her gün düzenli olarak onları besliyorum. Bir saniye bile onlardan ayrılmak istemiyorum. Dilsiz bu hayvanları koruyup kollamamız ve daha fazla duyarlı olmamız gerekiyor"

CEM GENCO - Hatay'ın Defne ilçesinde yaşayan Umut Yunus, her gün sokak sokak gezerek bakımını üstlendiği 33 kediyi elleriyle besliyor.

Gazi Mahallesi'nde 8 yıl önce yaralı halde bulduktan sonra tedavisini yaptırdığı kediyle arasında dostluk gelişen açık öğretim fakültesi öğrencisi 33 yaşındaki Yunus, o günden beri mahallesindeki diğer kedilerin de yardımına koşuyor.

Yunus, her sabah kendi imkanlarıyla satın aldığı şarküteri ürünleri ile mamaları kedilere ulaştırmak için sokakları dolaşıyor.

Mahalledeki 33 kediye özenle bakan genç, zor durumda olan canlıları da evinin bir odasında misafir ediyor.

Gezisi sırasında hasta ve yaralı halde bulduğu kedileri veterinere götüren Yunus, hayvan sevgisiyle komşularının da takdirini topluyor.

- Kediler onun, o da kedilerin yolunu gözlüyor

Umut Yunus, AA muhabirine, sokakta gördüğü her kediye yardım eli uzattığını söyledi.

Gününün büyük kısmını kedilerle geçirdiğini belirten Yunus, "Onlar benim, ben onların yolunu gözlüyorum. Kedilere bakmaya bir kaza sonrası otomobil altında kalan felçli kedinin bakımını üstlenerek başladım. 8 yıldır da ara vermeden her gün düzenli olarak onları besliyorum. Hayvanları çok seviyorum." dedi.

Yunus, sokakta yürüdüğünde kendisini gören kedilerin yanına geldiğini vurgulayarak, sokak canlılarını doyurmak için ayda ortalama 1500 lira harcadığını dile getirdi.

- "Onlarla vakit geçirmek beni mutlu ediyor"

Can dostlarla vakit geçirmenin kendisini mutlu ettiğini ifade eden Yunus, şöyle konuştu:

"Kediler onları beslediğim saati bildikleri için ona göre evimin önüne geliyorlar. Bir saniye bile onlardan ayrılmak istemiyorum. Kedilerin karnının doyduğunu görmek, onlarla vakit geçirmek beni mutlu ediyor. Dilsiz bu hayvanları koruyup kollamamız ve daha fazla duyarlı olmamız gerekiyor. Kış mevsiminin yaklaşmasıyla evin bir odasını kedilere ayırdım. Hasta ve yaralı olanlara odada bakacağım."

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