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Genç hekimlerin omuzlarında son yolculuğuna uğurlandı

İZMİR HABERLERİ  | 04.08.2020 15:53 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz hafta sonu hayatını kaybeden Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof.

Genç hekimlerin omuzlarında son yolculuğuna uğurlandı

Geçtiğimiz hafta sonu hayatını kaybeden Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ferit Hakan Öner; sevenleri, meslektaşları ve öğrencilerinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Çeşme’de denize girdikten sonra fenalaşarak yaşamını yitiren Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ferit Hakan Öner için DEÜ Tıp Fakültesi Kurucu Öğretim Üyeleri Konferans Salonunda tören düzenlendi. Törene Öner’in ailesi, DEÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Uğur Malayoğlu, Prof. Dr. Mehmet Ali Özcan, DEÜ Genel Sekreteri Saip Tiryakioğlu, Tıp Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Oktay Ergene, DEÜ Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekim Vekili Prof. Dr. Semih Küçükgüçlü ile öğretim üyeleri ve hastane çalışanları katıldı.
Prof. Dr. Ferit Hakan Öner’i kaybetmenin acısını kalplerinde yaşadıklarını kaydeden DEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Özcan, “Zorun daha zorunu yaşadığımız bugün, hep beraber bu kuruma, bu ülkeye ve insanlığa katkıda bulunma çabasıyla birlikte çalıştığımız sevgili dostumuz Hakan’ı ebediyete uğurluyoruz” dedi. Özcan, “Şu anda tabutun üzerine serilmiş olan bayrağın onurlu kimliğini taşıyan Ferit Hakan Öner’in, sevgili ailesi büyük üzüntü yaşasa da onu yetiştirmenin gururunu da yaşamaktadır. Hakan’ı hiçbir zaman unutmayacağız. Her an, her hücremizde onun bıraktığı izi taşıyacağız. İnsanı, insan olduğu için seven, sabah en erken mesaiye gelen, hastalarına yapacağı tedavilerde tüm zorlukları ortadan kaldıran bir kişiydi. Bizler artık onun için de çalışmalıyız. Onun kimliğini bu coğrafyada ve bu dünyada yaşatmayı sürdüreceğiz. Bu koru söndürmek mümkün değil. Bu yanan koru yeni yetişen nesile aktaracak enerjiyle, onu daima bu kurumun her metrekaresinde yaşatamaya devam edeceğiz. Yetiştirdiğimiz her yeni mezun, Hakan’dan bir parçayı içinde yaşatacak. Biz her zaman onu hissetmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

“Çok özleyeceğiz”
DEÜ Tıp Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Oktay Ergene de “Çok acı bir olay nedeniyle bir araya geldik. Dokuz Eylül Üniversitesi’nin gelişimi için elinden geleni yaptı. Yüzünden gülümsemesi eksik olmayan, çok uzlaşmacı, yardımsever ve çalışkan biriydi. Onu çok özleyeceğiz. Çok üzgünüm” ifadelerini kullandı. Aile adına konuşan Prof. Dr. Ferit Hakan Öner’in kız kardeşi Doç. Dr. Aslı Ceylan Öner ise ağabeyinin yeri doldurulamayacak bir kişi olduğunu belirterek, bu zor süreçte kendilerine destek olan sağlık camiasına teşekkür etti.
Konuşmaların ardından Öner’in cenazesi Alsancak Hocazade Camiine götürüldü, burada kılınan cenaze namazının ardından Çeşme’de toprağa verildi.

Genç hekimlerin omuzlarında son yolculuğuna uğurlandı

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