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Genç hemşire görev yaptığı hastanede hayatını kaybetti

İHA İHA
26.03.2024 11:28
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Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde, otomobilin ağaca çarpması sonucu ağır yaralanan hemşire, görev yaptığı hastanede hayatını kaybetti.

Genç hemşire görev yaptığı hastanede hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, kaza, 21 Martta Ceylanpınar-Viranşehir karayolunda bulunan taş ocağı mevkiinde meydana geldi. Ceylanpınar Devlet Hastanesinde hemşire olarak görev yapan Aslan Keskin, sabah işe gitmek için 52 SE 232 plakalı otomobiline bindi. Yolda ilerleyen Keskin, Viranşehir - Ceylanpınar yolu üzerindeki taş ocağı mevkiine geldiğinde yağışında etkisiyle otomobilinin kontrolünü kaybetti.

Yoldan çıkan otomobil şarampole girerek bir ağaca çarptı. Kaza nedeniyle bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan hemşire, itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak ambulansta görevli meslektaşlarına teslim edildi. İlk müdahalesi burada yapılan hemşire, görev yaptığı Ceylanpınar Devlet Hastanesine götürüldü. Yoğun bakıma alınan hemşire, dün öyle saatlerinde hayatını kaybetti. Hemşirenin cenazesi, ilçeye bağlı Dikili kırsal Mahallesinde defnedildi.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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