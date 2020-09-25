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Genç imamlar Ağlayan Kaya’da çevre temizliği yaptı

MANİSA HABERLERİ  | 25.09.2020 09:26 | Son Güncelleme

Manisa Müftülüğü İl Gençlik Koordinatörlüğü tarafından Manisa’nın tarihi yerlerinden biri olan Ağlayan Kaya’da çevre temizliği yapıldı.

Manisa Müftülüğü İl Gençlik Koordinatörlüğü tarafından Manisa’nın tarihi yerlerinden biri olan Ağlayan Kaya’da çevre temizliği yapıldı. Onlarca torba çöpün toplandığı alan temizlenirken müftülük personeli vatandaşların çevreye karşı daha duyarlı olmasını istedi.
Manisa Müftülüğü İl Gençlik Koordinatörlüğü tarafından çevreye karşı duyarlılığı artırmak ve çevre farkındalığı oluşturmak amacıyla gençlik ekibi çöp toplama faaliyeti gerçekleştirdi. Manisa’nın en önemli sembollerinden biri ve mitolojiye konu olan Ağlayan Kaya ve amfitiyatroda yapılan temizlik çalışmasında onlarca torba çöp toplandı. Bölge çöplerden temizlenirken, müftülük personeli halkı çevre konusunda daha duyarlı olmaya davet etti.

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