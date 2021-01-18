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Genç iş adamı Sarper Konakçı’dan Fethiyespor’a 100 Bin TL bağıs

18.01.2021 17:15 | Son Güncelleme:
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Fethiyespor, yemeğinde şampiyonluk rüzgarı esti.

Fethiyespor, yemeğinde şampiyonluk rüzgarı esti. Genç iş adamı Sarper Konakçı, Fethiyespor’a her zaman destek vereceklerini ifade ederek, 100 Bin TL bağışta bulundu.
3.Lig 2. Grupta mücadele eden ve ligin ilk yarısını averajla lider tamamlayan Fethiyespor, Fethiye’nin gözde otellerinden birine konuk oldu. Tüm takım oyuncularının katıldığı Fethiyespor’lu kafileyi otel işletmecisi Sarper Konakçı ve Fethiyespor2un geçmiş dönem yöneticilerinden iş adamı Salih Dündar karşıladı.
Lacivert Beyazlı takımın oyuncularının moral ve motivasyonlarının oldukça yerinde olduğu gözlemlenirken, takımın gol krallarından Yakup Alkan, misafirperverliğinden dolayı otel işletmecilerine teşekkür etti.
Ölüdeniz bölgesinde ticarette yapmak istediğini söyleyen Alkan, "Ligin ikinci yarısında bomba gibi çalışıyoruz. Hedefimiz lig şampiyonluğu" dedi.
Kendi tesislerinde Fethiyespor’lu oyuncuları ağırlamaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren işletmeci genç iş adamı Sarper Konakçı," Şehrimizin takımının başarısı için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. İnşallah bu takım bu yıl olması gereken yerde olacak" diye konuştu.
Lacivert Beyazlı takımın Fethiye’nin markası olduğuna değinen İş adamı Salih Dündar ise, " Fethiyespor, formunu yakalamış ve ligin ilk yarısını galip tamamlamış bir takım konumunda. Tüm şehir kenetlenerek, takımımızın arkasında olacak ve bu takımı başarılı görmek istiyoruz" dedi.

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