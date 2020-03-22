Genç İşadamları Federasyonundan "Ekonomik İstikrar Kalkanı"na destek:

İç Anadolu Genç İşadamları Federasyonu (İÇGİAF) Genel Başkanı Fatma Semiz, Türkiye'nin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aldığı başarılı tedbirlerle dünyaya örnek olduğunu belirterek, "Reel sektörü rahatlatan Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi de iş dünyasına ışık oldu." ifadesini kullandı.

Semiz, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin Kovid-19'a karşı mücadeleyi en başından beri başarılı bir şekilde yönettiğine dikkati çekti.

"Sağlıkta alınan önemli tedbirler ve ekonomide atılan kritik adımlarla Türkiye örnek bir ülke oldu." değerlendirmesinde bulunan Semiz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketinin iş dünyasına ışık olduğunu ve reel sektörü rahatlatacağını belirtti.

Semiz, şunları kaydetti:

"Hükümet, ihtiyaç duyulduğunda gerekli adımları hızlı bir şekilde yeniden atacaktır. Sağlık, eğitim ve ekonomide gerçekleştirilen reformlar, bugün bizi dünyada öne geçirdi. Ülkenin içinde bulunduğu tüm zor durumlar gibi bu sürecin de kamu, özel sektör ve çalışanlarla birlikte en kısa sürede aşılacağından eminiz. İş dünyası olarak her zaman olduğu gibi bugün de elimizi taşın altına koymaya hazırız."

