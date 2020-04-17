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Genç Kızılay Biga gönüllülerinden destek

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 17.04.2020 12:31 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Biga ilçesinde Genç Kızılay gönüllüleri, Kaymakamlık öncülüğündeki Vefa Sosyal Destek ekiplerine dahil olarak gönüllü hizmet vermeye başladı.Genç Kızılay İl Başkan Vekili Abdullah Çetinbağ ile Biga Kaymakamı Mustafa Can’a ziyarette bulunan Bigalı Genç Kızılay gönüllüleri, Biga Vefa Sosyal Destek Ekipleri hakkında bilgi alarak, gönüllü hizmete hazır olduklarını ifade ettiler.Konuya ilişkin bir açıklama yapan Genç Kızılay İl Başkan Vekili Abdullah Çetinbağ, "1868 yılından bugüne, tek gayesi milletinin yanında olmak olan Türk Kızılayı, bugün de genç gönüllüleri ile aynı amaç doğrultusunda milletine vefa örneği sergiliyor.

Çanakkale’nin Biga ilçesinde Genç Kızılay gönüllüleri, Kaymakamlık öncülüğündeki Vefa Sosyal Destek ekiplerine dahil olarak gönüllü hizmet vermeye başladı.
Genç Kızılay İl Başkan Vekili Abdullah Çetinbağ ile Biga Kaymakamı Mustafa Can’a ziyarette bulunan Bigalı Genç Kızılay gönüllüleri, Biga Vefa Sosyal Destek Ekipleri hakkında bilgi alarak, gönüllü hizmete hazır olduklarını ifade ettiler.
Konuya ilişkin bir açıklama yapan Genç Kızılay İl Başkan Vekili Abdullah Çetinbağ, "1868 yılından bugüne, tek gayesi milletinin yanında olmak olan Türk Kızılayı, bugün de genç gönüllüleri ile aynı amaç doğrultusunda milletine vefa örneği sergiliyor. Çanakkale merkez, Bayramiç, Gelibolu, Çan ve Biga’da Vefa Ekiplerinde gönüllü hizmet vermeye devam ediyor. ‘Bu İyilik Sensiz Olmaz’ diyerek çıktığımız yolda, ilçemizde yaşayan 20-35 yaş aralığındaki duyarlı gençlerin destekleri bizim için çok önemlidir. Gençleri Kızılay’a gönüllü olmaya davet ediyorum. Kızılay Biga Şube Yönetimi ve Genç Kızılay Çanakkale Yönetimi daha önceleri Biga’da olmayan gençlik yapılanmasını geçen yıl oluşturdu. Gençlerden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Biga Şube Yönetimine, Genç Kızılay adına teşekkür ediyorum” dedi.

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