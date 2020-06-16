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Genç Kızılay Bursa gönüllüleri mevsimlik işçileri unutmadı

BURSA HABERLERİ  | 16.06.2020 16:45 | Son Güncelleme

Genç Kızılay Bursa Gönüllüleri, pandemi ile mücadele sürecinde şehrin her noktasında umut olmaya devam ediyor.Genç Kızılay Bursa Gönüllüleri, pandemi ile mücadele sürecinde ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmıyor.

Genç Kızılay Bursa Gönüllüleri, pandemi ile mücadele sürecinde şehrin her noktasında umut olmaya devam ediyor.
Genç Kızılay Bursa Gönüllüleri, pandemi ile mücadele sürecinde ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmıyor. Şehrin her noktasında, her kesimden ihtiyaç sahiplerine ulaşan Genç Kızılay Bursa Gönüllüleri, birlik ve beraberlik içerisinde atlatmaya çalıştığımız bu günlerde umut olmaya devam ediyor. Çalışmalar kapsamında hayatlarını sürdürmek için mevsimlik işçi olarak çalışan aileleri ziyaret eden Genç Kızılay Bursa Gönüllüleri, burada ailelerle sohbet ederek talep ve sorunlarını dinledi, ihtiyaç sahibi ailelere bağışçıların destekleri ile hazırlanan ve temel gıda ürünlerinden oluşan paketler ve hijyen setleri ile destek oldu.
Genç Kızılay Bursa Gönüllüleri aynı zamanda mevsimlik işçilerle birlikte bölgede kurulan çadırkentlerde yaşayan çocukları da unutmadı. ‘Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü’ kapsamında gerçekleştirilen ziyaret ve programda psikologlar eşliğinde ailelere ‘Çocuk Hakları’ anlatıldı ve ‘Çocuk Bedenime Dokunma’ konulu öğretici terapi programları gerçekleştirildi. Genç Kızılay Bursa Gönüllüleri, çocuklarla paylaştıkları hediye paketleri ve pamuk şekerler eşliğinde oynanan oyunlarla bölgedeki miniklerin çocuksu sevinçlerine ortak oldu.

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