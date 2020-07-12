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Genç Kızılay Bursa mutluluğu çadır kentin çocukları ile paylaştı

BURSA HABERLERİ  | 12.07.2020 16:34 | Son Güncelleme

Genç Kızılay Bursa, gerçekleştirdiği birbirinden renkli organizasyonları ile yüzleri güldürmeye devam ediyor.

Genç Kızılay Bursa, gerçekleştirdiği birbirinden renkli organizasyonları ile yüzleri güldürmeye devam ediyor. Yenişehir ilçesinde mevsimlik işçi olarak çalışan ailelerin çocuklarını ziyaret edilerek, çocukların gönüllerince bir gün geçirterek onlara neşe kaynağı oldu.
Genç Kızılay Bursa Gönüllüleri, Bursa’nın her köşesinde her kesimden insana ulaşan organizasyonları ile yüzleri güldürmeye devam ediyor. Yenişehir İlçesi’nde mevsimlik işçi olarak çalışarak yaşamlarını sürdüren ailelerin çocuklarını ziyaret ederek, geleceğin büyüklerine sinema keyfi yaşatan Genç Kızılay Gönüllüleri çocukların gönüllerince bir gün geçirmelerini sağladı.
‘Pembe Bulutlar’ neşe kaynağı oldu
Kurdukları düzenekle çocuklara yazlık sinema deneyimini yaşatan Genç Kızılay Bursa Gönüllüleri, eğitici oyunlarla hem eğlendirdi hem de çocuklara gelişimlerine destek olan bilgiler verdi. Genç Kızılay Gönüllülerinin farklı ikramları ile mutlu olan çocuklar, özellikle ‘Pembe Bulutlar’a benzettikleri pamuk şekerlerin keyfini hep birlikte çıkardı. Genç Kızılay Bursa Gönüllüleri’nin dağıttığı oyuncaklarla mutluluklarını pekiştiren çocuklar, 152 yıllık Merhamet Çınarı Türk Kızılay’ın iyi yürekli temsilcileri olan abi ve ablalarına bol bol teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

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