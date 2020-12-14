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Genç Kızılay gönüllüleri 2 günde 152 aileye ulaştı

BİLECİK HABERLERİ  | 14.12.2020 12:17 | Son Güncelleme

Türk Kızılay’ı Bilecik Şube Başkanlığına bağlı Genç Kızılay gönüllüleri sokağa çıkma kısıtlamasındaki 2 günde 152 aileye ulaştı.11 Aralık Cuma akşamı saat 21.00’den 14 Aralık Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlamasında gönüllüler sahadaki yerlerini aldı.

Türk Kızılay’ı Bilecik Şube Başkanlığına bağlı Genç Kızılay gönüllüleri sokağa çıkma kısıtlamasındaki 2 günde 152 aileye ulaştı.
11 Aralık Cuma akşamı saat 21.00’den 14 Aralık Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlamasında gönüllüler sahadaki yerlerini aldı. Cumartesi ve pazar günleri ihtiyaç sahibi ailelere gıda paketi ve kavurma konserveleri dağıtıldı.
Ayrıca kısıtlama süresi boyunca asayiş kontrol noktalarında görev alan polislerimize çikolatalardan oluşan atıştırmalıklar ikram edildi. Son olarak kısıtlama boyunca dışarıda görülen miniklere de çikolatalar verilip evlerine dönmeleri konusunda tavsiye verildi. İki gün boyunca sahada bulunan Genç Kızılay gönüllüleri iki günde 152 kişiye ulaşmış oldu.

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