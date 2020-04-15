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Genç Kızılay gönüllüleri, sokak hayvanlarını unutmadı

AĞRI HABERLERİ  | 15.04.2020 14:48 | Son Güncelleme

Genç Kızılay Ağrı İl Başkanlığına bağlı gönüllü gençler, sokak ve yaban hayvanları için doğaya yem bıraktıAğrı’da, bir yandan koronavirüs tedbirleri kapsamında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu bünyesinde sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş üstü ve ihtiyaç sahibi vatandaşların yardımına koşan Genç Kızılay Ağrı İl Başkanlığına bağlı gönüllü gençler, bir yandan da sokak ve yaban hayvanları için doğaya yem bırakıyorlar.Kızılay’ın gönüllü gençleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında insanların fazla dışarı çıkmaması ve sokak hayvanlarının dışarıda fazla yiyecek bulamaması üzerine sokak hayvanları için çalışma başlattı.Sokak ve yaban hayvanları için başlattıkları çalışma kapsamında topladıkları yemleri doğaya bırakan gönüllü gençler, aynı zamanda vatandaşları ve hayır severleri insanlara karşı olduğu gibi hayvanlara karşıda daha duyarlı olmaya davet etti.Genç Kızılay Ağrı İl Başkanı Osman Taşdemir yaptığı açıklamada Kızılay Ağrı Şubesi gönüllüleri olarak, Valilik bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları ile birlikte ihtiyaç sahibi vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra sokak hayvanları içinde çalışma başlattıklarını söyledi.‘Sokak ve yaban hayvanlarını da unutmamak gerekiyor’Genç Kızılay Ağrı İl Başkanı Taşdemir, “Kızılay Ağrı Şubesi bünyesinde gönüllü arkadaşlarımızla birlikte günlük 3 bin kişiye sıcak yemek dağıtım çalışmalarına katılıyoruz.

Genç Kızılay Ağrı İl Başkanlığına bağlı gönüllü gençler, sokak ve yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı
Ağrı’da, bir yandan koronavirüs tedbirleri kapsamında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu bünyesinde sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş üstü ve ihtiyaç sahibi vatandaşların yardımına koşan Genç Kızılay Ağrı İl Başkanlığına bağlı gönüllü gençler, bir yandan da sokak ve yaban hayvanları için doğaya yem bırakıyorlar.
Kızılay’ın gönüllü gençleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında insanların fazla dışarı çıkmaması ve sokak hayvanlarının dışarıda fazla yiyecek bulamaması üzerine sokak hayvanları için çalışma başlattı.
Sokak ve yaban hayvanları için başlattıkları çalışma kapsamında topladıkları yemleri doğaya bırakan gönüllü gençler, aynı zamanda vatandaşları ve hayır severleri insanlara karşı olduğu gibi hayvanlara karşıda daha duyarlı olmaya davet etti.
Genç Kızılay Ağrı İl Başkanı Osman Taşdemir yaptığı açıklamada Kızılay Ağrı Şubesi gönüllüleri olarak, Valilik bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları ile birlikte ihtiyaç sahibi vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra sokak hayvanları içinde çalışma başlattıklarını söyledi.
‘Sokak ve yaban hayvanlarını da unutmamak gerekiyor’
Genç Kızılay Ağrı İl Başkanı Taşdemir, “Kızılay Ağrı Şubesi bünyesinde gönüllü arkadaşlarımızla birlikte günlük 3 bin kişiye sıcak yemek dağıtım çalışmalarına katılıyoruz. Şu anda koronavirüs nedeni ile bir salgın var. Bundan dolayı evinden çıkamayan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın evlerine gidip ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Daha sonra saha çalışmalarında arkadaşlarımızla birlikte vatandaşlarımıza hijyen eğitimlerimizi veriyoruz. Bu çalışmalarımızın yanı sıra bu süreçte sokak ve yaban hayvanlarını da düşündük. Sokak hayvanları özellikle dışarıda yiyecek bulmakta zorlanıyor. Bu konuda onlar içinde çalışma başlattık. Düzenli olarak gönüllü arkadaşlarımızdan oluşan bir ekibimiz belli noktalara hem sokak hayvanları hem de yaban hayvanları için yem bırakıyor. Çalışmalarımız bu şekilde devam ediyor. İnşallah ülke ve dünya olarak bu zor süreçten bir an önce kurtuluruz” ifadelerini kullandı.

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