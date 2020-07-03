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Genç kızın ameliyat masrafını kaymakam ve başkan üstlendi

ELAZIĞ HABERLERİ  | 03.07.2020 14:48 | Son Güncelleme

Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde genç kızın ameliyat masraflarını Kaymakam Bünyamin Karaloğlu ile ilçe Belediye Başkanı Hacı Akpınar üstlendi.İlçede yaşayan 22 yaşındaki Esra Çiftçi, 2011 yılında ortaya çıkan rahatsızlığı nedeniyle geçtiğimiz sene ameliyat oldu, ancak çare olmadı.

Genç kızın ameliyat masrafını kaymakam ve başkan üstlendi

Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde genç kızın ameliyat masraflarını Kaymakam Bünyamin Karaloğlu ile ilçe Belediye Başkanı Hacı Akpınar üstlendi.
İlçede yaşayan 22 yaşındaki Esra Çiftçi, 2011 yılında ortaya çıkan rahatsızlığı nedeniyle geçtiğimiz sene ameliyat oldu, ancak çare olmadı. İkinci ameliyat için 65 bin TL istenmesi üzerine Çiftçi, çaresiz kaldı. Bu durumdan haberdar olan İlçe Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu ile İlçe Belediye Başkanı Hacı Akpınar devreye girdi. Baba ile görüşen ikili, ameliyat için ne gerekiyorsa kendilerinin yapacağını bildirdi.
Kaymakam Bünyamin Karaloğlu yaptığı açıklamada, "Genç kardeşimiz Esra’nın Ankara’ da yapılacak olan tedavisi için belediye başkanımız ile birlikte tedavi masraflarını üstleniyoruz. Genç kızımızın sağlığına kavuşması için elimizden gelen tüm desteği sağlayacağız. İnşallah en kısa sürede tedavisini tamamlayarak sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum”dedi.
İlçe Belediye Başkanı Hacı Akpınar ise,tedavi masraflarını üstlendiklerini hem kaymakamlık hem de belediye olarak ellerinden gelen desteği sağlayacaklarını aktardı.
Genç kızın babası Bülent Çiftçi’de, kaymakam Karaloğlu ve belediye başkanı Akpınar’ın kızının tedavi masraflarının tümünün karşılanacağını kendisine bildirdiğini aktardı.

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