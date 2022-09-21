YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Genç kızlar bu sezon DeFacto Coool ile tarzını ortaya koyuyor

Genç kızlar bu sezon DeFacto Coool ile tarzını ortaya koyuyor

21.09.2022 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genç kızlar bu sezon DeFacto Coool ile tarzını ortaya koyuyor

İSTANBUL (AA) - DeFacto, grafik baskıların, birbirinden farklı renk tonlarının ve desenlerin hakim olduğu DeFacto Coool tasarımlarında sonbahar modasının genç ve havalı halini yaşatıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, global moda markası DeFacto özel olarak hazırladığı yeni tasarımlarıyla gençlerin kendi stillerini ortaya koyacakları birbirinden özel parçalar sunuyor.

DeFacto Coool’da pembenin masumluğu ile siyahın şıklığı bir araya gelirken, müzik dünyasının kült isimlerinin yer aldığı sweatshirtler dikkati çekiyor.

DeFacto’nun genç kızlar için hazırladığı bu koleksiyonda bu sezonun kilit parçası kargo pantolonlar ve uzun kollu crop bodyler öne çıkan parçalar oluyor.

Pencere detaylı triko elbiselerin ve leopar desenli eteklerin deri görünümlü ceketler ile tamamlandığı koleksiyonda sezon trendlerine göz kırpan tasarımlar kadar her dönemin parçaları olan triko kazaklar, basic eşofman altları ve gömlekler de yer alıyor.

DeFacto Coool ürünlerine www.defacto.com adresinden, DeFacto mobil uygulamasından ve tüm DeFacto mağazalarından ulaşılabiliyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da polisten kaçan şüphelilerin motosikletinde 20 kilo 800 gram bonzai ele geçirildiİstanbul'da polisten kaçan şüphelilerin motosikletinde 20 kilo 800 gram bonzai ele geçirildi
Ümraniye'de polise bıçakla saldıran kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin soruşturma başlatıldıÜmraniye'de polise bıçakla saldıran kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin soruşturma başlatıldı
SSB ile ASELSAN, yapay zeka destekli proje anlaşması imzaladıSSB ile ASELSAN, yapay zeka destekli proje anlaşması imzaladı
Anahtar Kelimeler:
defacto

İstanbul Namaz Vakitleri 21 Eylül Çarşamba

İmsak
05:18
Sabah
06:43
Öğle
13:02
İkindi
16:28
Akşam
19:12
Yatsı
20:32
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yıllarca ‘Ken Bebek’ olarak dolaştı! Şimdi tanınmaz halde

Yıllarca ‘Ken Bebek’ olarak dolaştı! Şimdi tanınmaz halde

TikTok çılgınlığına karşı ayaklandılar: Ölebilirsiniz!

TikTok çılgınlığına karşı ayaklandılar: Ölebilirsiniz!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

'Büyük beden dans divası' sahnede birden yere yığıldı!

'Büyük beden dans divası' sahnede birden yere yığıldı!

Bir anda ayağa kalkıp camları tekmelemeye başladı

Bir anda ayağa kalkıp camları tekmelemeye başladı

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.