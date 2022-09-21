Genç kızlar bu sezon DeFacto Coool ile tarzını ortaya koyuyor

İSTANBUL (AA) - DeFacto, grafik baskıların, birbirinden farklı renk tonlarının ve desenlerin hakim olduğu DeFacto Coool tasarımlarında sonbahar modasının genç ve havalı halini yaşatıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, global moda markası DeFacto özel olarak hazırladığı yeni tasarımlarıyla gençlerin kendi stillerini ortaya koyacakları birbirinden özel parçalar sunuyor.

DeFacto Coool’da pembenin masumluğu ile siyahın şıklığı bir araya gelirken, müzik dünyasının kült isimlerinin yer aldığı sweatshirtler dikkati çekiyor.

DeFacto’nun genç kızlar için hazırladığı bu koleksiyonda bu sezonun kilit parçası kargo pantolonlar ve uzun kollu crop bodyler öne çıkan parçalar oluyor.

Pencere detaylı triko elbiselerin ve leopar desenli eteklerin deri görünümlü ceketler ile tamamlandığı koleksiyonda sezon trendlerine göz kırpan tasarımlar kadar her dönemin parçaları olan triko kazaklar, basic eşofman altları ve gömlekler de yer alıyor.

DeFacto Coool ürünlerine www.defacto.com adresinden, DeFacto mobil uygulamasından ve tüm DeFacto mağazalarından ulaşılabiliyor.

